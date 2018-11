Từ Bạo Lực Tới Bạo Lực

Trần KhảiĐó là một khoảng cách có lẽ rất là xa, khi một “xã hội xã hội chủ nghĩa” luôn tìm cách đề cao “đạo đức xã hội chủ nghĩa” bỗng nhiên lộ ra mặt thật chỉ là bạo lực với bạo lực. Và thê thảm là, bạo lực trong lớp học, bạo lực nơi sân trường, bạo lực cả ở sân bay, bạo lực ngay cả sân thi đấu thể thao…Phải chăng đó là bản chất chế độ? Nghĩa là, ở tầm mức rộng lớn, bạo lực là cải cách ruộng đất, là đánh tư sản, và vân vân… để rồi bạo lực trở thành chuyện bình thường?Báo Người Lao Động hôm 15/11/2018 kể chuyện Hà Tĩnh: Một nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh bị 2 thanh niên lạ mặt vào trường hành hung ngay trước lớp học sáng nay 15-11.Chiều ngày 15-11, bà Đặng Thị Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận có sự việc một em học sinh lớp 9 của trường bị 2 đối tượng vào hành hung tại hành lang phòng học.Nhưng đó là giữa học trò với nhau… Cũng dễ hiểu. Đó là tỉnh Hà Tĩnh. Trong khi tỉnh Quảng Ninh xảy ra chuyện hàng trăm cái tát nhắm vào một xem học sinh, thương tích tới nhập viện.Không hình dung nổi, sao lại có chuyện một em học trò lớp 6 lại bị cô giáo hành hung bằng hàng trăm cái tát? Mà lại được Hiệu Trưởng xin ém nhẹm tin này?Báo Sao Star ghi lời Cô Lệ Anh - hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh cho biết đây không phải lần đầu tiên cô Thủy áp dụng những biện pháp bạo lực như vậy với học sinh. Trước đây ở đơn vị cũ, cô giáo này đã nhiều lần bị kỷ luật vì các hành động đánh học sinh.Bản tin kể rằng sau khi báo chí loan tin chuyện cô giáo phạt bằng 231 cái tát khiến học sinh nhập viện, Phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977, GVCN dạy Toán và Công nghệ của lớp 6.2) 2 tuần và lập đoàn kiểm tra xác minh vụ việc.Trả lời báo Đất Việt, cô Lệ Anh - hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh cho biết đây không phải lần đầu tiên cô Thủy áp dụng những biện pháp bạo lực như vậy với học sinh. Bên cạnh đó, cha mẹ em N. cũng đã chịu rất nhiều áp lực từ khi sự việc xảy ra. Cụ thể, trao đổi với Tiền Phong, chị N. cho biết, sau sự việc nhà trường, và chính quyền địa phương cũng đến thăm nhưng chủ yếu là thuyết phục gia đình không làm to chuyện, vì nhà trường sắp được công nhận danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia mức độ II.Xin đừng làm to chuyện? Hiệu trưởng và chính quyền địa phương năn nỉ xin dìm các thông tin cô giáo đích thân tát và ra lệnh cả lớp tát một em học trò lớp 6… Trời ạ. Thiên đường xã hội chủ nghĩa của bác Nguyễn Phú Trọng đấy.Báo Dân Việt ghi theo báo Pháp Luật TP, ghi nhận xét của Luật sư Trần Công Ly Tao cho biết:“Trong trường hợp tỉ lệ tổn thương sức khỏe không đáng kể thì cô giáo có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hành hạ người khác theo Điều 140 BLHS 2015 do đã có hành vi đối xử tàn ác, gây ra sự đau đớn về thể xác và tinh thần cho người lệ thuộc mình. Tội này có mức phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm và đã được nhiều lần áp dụng đối với những trường hợp cô giáo (bảo mẫu) hành hạ trẻ xảy ra ở nhiều địa phương.”Trong khi đó, Báo Giáo Dục VN kể rằng vào chiều ngày 21/11/2018, trong cuộc họp tại Khoa Công nghệ thông tin của Học Viện quản lý giáo dục, một sự việc phi giáo dục xảy ra khi giảng viên Nguyễn Văn Đoài đã đấm vào mặt tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng khoa công nghệ thông tin.Sự việc này đã gây bất ngờ cho các cán bộ giảng viên trong Học Viện quản lý giáo dục - nơi đào tạo cán bộ quản lý cho nghề giáo.Trong khi đó, một cô giáo Hà Nội cũng thi đua bạo lực như dường để chạy đua với cô giáo Quảng Ninh.Bản tin Zing hôm 23/11/2018 kể rằng Đại diện Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa, Hà Nội, cho hay vụ việc cô giáo bị phụ huynh tố xúc phạm, tát học sinh gãy răng và rách môi đang được điều tra, làm rõ.Trao đổi với báo chí tối 22/11, ông Bùi Thanh Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa, Hà Nội, cho biết tổ xác minh đang điều tra sự việc tại trường THCS Vân Đình...Trong clip phụ huynh đăng tải trên Facebook, học sinh nam lớp 8C cho biết do em đi học quên sách, cô giáo đã vả vào miệng và chỉ vào mặt nói rằng: "Đừng bao giờ nhắc từ quên với tôi". Do tay cô đeo nhẫn, va mạnh vào miệng, học sinh bị gãy răng.Rời sân trường, ngoài xã hội còn bi thảm hơn, vì bạo lực nhìn đâu cũng thấy. Điển hình, quyền lực từ ông bố có thể cho cậu con độc cơ bạo lực hành hung kẻ khác. Đó là chuyện 3 thanh niên đánh một nữ nhân viên ở sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa).Báo Thanh Niên kể rằng vào chiều 25.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can để điều tra, làm rõ về tội gây rối trật tự công cộng, diễn ra tại Cảng hàng không Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).Các nghi phạm bị khởi tố, gồm: Phạm Hữu An (28 tuổi, ngụ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa), Lê Văn Nhị (41 tuổi, ngụ tại thôn 2, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) và Lê Trung Dũng (34 tuổi, ngụ tại thôn 10, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân).Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 23.11, An, Nhị và Dũng đến khu vực nhà ga hành khách của Cảng hàng không Thọ Xuân để tiễn một người quen đi chuyến bay VN1271 chặng bay Thanh Hóa – TP.HCM, dự kiến cất cánh lúc 15 giờ 5 phút cùng ngày.Sau khi người quen làm xong thủ tục, cả 3 người đã nhờ chị Lê Thị Giang (nhân viên của hãng hàng không VietJet Air) dùng điện thoại (điện thoại của An) chụp ảnh cho cả nhóm ở khu vực sảnh ga đi để lưu niệm. Tiếp đó, nhóm người này đòi chị Giang chụp ảnh chung cùng nhóm, nhưng bị chị này từ chối vì lý do đang trong lúc làm việc.Do không được đáp ứng yêu cầu, cả 3 người đã chửi bới thô tục chị Giang, đồng thời An xông vào dùng điện thoại đập vào đầu và tát vào mặt chị Giang. Thấy vậy, bà Lê Thị Hiền, (người đại diện của hãng hàng không VietJet Air tại sân bay Thọ Xuân) ra can ngăn thì bị Nhị tát vào mặt và đạp vào người ngã xuống đất.Nhận thấy vụ việc ngày càng nghiêm trọng, hai nhân viên kiểm soát an ninh tại vị trí ga đi là Trịnh Ngọc Hoàn và Vũ Quốc Hội đã can ngăn thì bị Dũng đánh vào mặt và tay. Chỉ đến khi lực lượng an ninh hàng không được điều động đến và tiến hành khống chế thì việc hành hung người và chửi bới nhân viên mới dừng lại.Bản tin Báo Thanh Niên không cho biết lai lịch 3 tên côn đồ. Trong đó, thực ra có 1 tên là con cán bộ địa phương.Bản tin SOHA kể rằng sáng 25/11, một lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xác nhận, một trong 3 nam thanh niên tham gia đánh nữ nhân viên hàng không của hãng Vietjet Air vào ngày 23/11 là con trai nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Lê Văn Biền (về hưu năm 2015).Cụ thể, nam thanh niên được xác định là Lê Trung Dũng (thường trú tại thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa). Dũng đã có gia đình và 2 con, tuy nhiên, đây là đối tượng nghiện ma túy, không có công ăn việc làm ổn định.Trong khi đó, một bản tin VietnamNet kể chuyện Hải Phòng: Bị nhóm giang hồ đất Cảng bao vây, nữ giám đốc quỳ lạy.Bản tin kể rằng khi bị nhóm đối tượng lạ mặt bao vây, chủ doanh nghiệp đã phải quỳ xuống van xin. Sự việc diễn ra 9 ngày nay khiến việc kinh doanh của doanh nghiệp tê liệt.Bà Lê Thị Lệ (SN 1981), Giám đốc công ty TNHH dịch vụ gạch Toàn Thắng (xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), nay là công ty TNHH thương mại Sơn Trang, gửi đơn kêu cứu về tình trạng côn đồ lộng hành khiến việc sản xuất của DN bị tê liệt.Theo đơn của bà Lệ, khu đất hơn 1,8ha ven sông Văn Úc, thôn Minh Thị, xã Toàn Thắng được gia đình bà ký hợp tác sản xuất với ông Bùi Xuân Tình (trú cùng địa phương) từ năm 2009-2023. Phương châm là một bên bỏ đất, một bên san lấp, xây dựng và điều hành sản xuất, lãi chia theo thỏa thuận."Gần đây con trai ông Tình là ông Tuấn Anh đòi lại khu đất để bán, nhưng chúng tôi đã thống nhất sẽ mua lại với giá ông Tuấn Anh đưa ra để tiếp tục sản xuất.Trong lúc đang chờ bàn bạc thì ngày 16/11 có một nhóm đối tượng dùng xe cẩu đặt container rào kín cổng vào nơi sản xuất.Chưa dừng lại, nhóm người xăm trổ này vào bãi vật liệu, trụ sở làm việc của công ty đe dọa, đuổi toàn bộ công nhân ra ngoài. Chúng đe dọa và ngăn cấm cả vợ chồng tôi vào bên trong. Tiếp các ngày sau, họ dùng dây thép gai rào xung quanh khu đất mà nhà tôi đang sản xuất khiến việc kinh doanh ngưng trệ hoàn toàn”, bà Lệ trình bày.Bà Lệ cho biết: "Họ tuyên bố vừa mua lại đất nhưng trên thực tế chúng tôi chưa thanh lý hợp đồng và đã đóng tiền thuế đất, tiền sản đến hết 2018. Trên diện tích đất doanh nghiệp hợp tác còn lô hàng trị giá nhiều tỷ đồng như cát, gạch, xe ô tô , xe cẩu, máy xúc, sổ sách, tiền bạc của doanh nghiệp”.Trao đổi với PV, bà Lệ cho biết: 9 ngày qua, chúng tôi không thể cung cấp vật liệu cho khách hàng, nhiều hợp đồng và đơn hàng bị hủy bỏ gây thiệt hại kinh tế lớn. Doanh nghiệp cũng đã làm đơn kêu cứu lên Công an huyện Tiên Lãng, nhưng lực lượng công an vẫn chưa về giải cứu.Ghi nhận của PV ngày 21/11, bà Lệ dẫn công nhân, kế toán vào bên trong thì bị nhóm người trên ngăn cản, đe dọa thậm chí định rút hung khí hành hung.Bên trong còn có bố chồng bà Lệ năm nay gần 80 tuổi đang ở. Bà đã phải quỳ trước mặt những tay xăm trổ van xin để được đưa bố mình về.Có vẻ như công an đã bị côn đồ mua chuộc? Hay có phải, sau lưng côn đồ là một cán bộ gộc?Bạo lực… cõi này thiệt đáng sợ.