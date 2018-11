Ấn Độ, TQ: Xóa Bỏ Tranh Chấp, Kết Thân Mọi Cấp, Mọi Mặt

NEW DEHLI - Hội đàm hôm cuối tuần giữa cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và ngoại trưởng Trung Cộng Wang Yi kết thúc bằng thông cáo chung cho hay : 2 Bên đạt các đồng thuận về các tranh chấp để có thể xây dựng niềm tin cậy về biên giới.Đàm phán cấp cao trước ngày Thủ Tướng Narenda Modi và chủ tịch Xi Jinping gặp mặt bên lề hội nghị G-20 khẳng định : trước khi đi đến dàn xếp công bằng, hợp lý và có thể chấp nhận được với 2 bên, các biện pháp củng cố niềm tin ở mọi cấp bậc, gồm quân Biên Phòng, hướng tới hòa bình và yên tĩnh tại biên giới sẽ được thực hành.Cuộc đối thoại Doval-Wang cũng thỏa thuận mở rộng giao thương và trao đổi người tại biên giới 2 nước. Biên giới Ấn-Hoa dài 2000 kilomét, nhưng tính chung các vùng tranh chấp là 125,000 kilomét.Hai bên chứng kiến đối đầu quân sự 73 ngày tại biên giới trong năm qua, là tệ hại nhất từ 1962.Nhà nghiên cứu Wang Dehua làm việc tại Shanghai Municipal Centre for International Studies công nhận : không tin cậy là vấn đề lớn nhất trong quan hệ song phương giữa lúc Beijing quan ngại về khả năng New Dehli dự phần chiến lược Indo-Pacific của Washington để kềm hãm ảnh hưởng của Trung Cộng. Báo Hong Kong đưa tin : hội thảo thường niên gọi là “Đối thoại an ninh quốc phòng Hoa-Ấn” vừa diễn ra tại thủ đô Trung Cộng hôm 13-11.Tuần qua, Trung Cộng cũng mở đối thoại cấp cao về biên giới với lân bang Vietnam.