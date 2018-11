Trump Đòi Mễ Trả Di Dân Về, Mễ Sẽ Đuổi Dân Bạo Động Về

WASHINGTON - Khoảng 500 di dân nhào tới ải San Ysidro để vượt qua biên giới Hoa Kỳ sau khi dự biểu tình tại Tijuana – biên phòng bắn đạn cao su và hơi cay. Sau đó, thẩm quyền Hoa Kỳ đóng cổng San Ysidro (giữa Tijuana và San Diego) trong 6 giờ. Qua sáng Thứ Hai, TT Trump phát thông điệp bằng twitter yêu cầu Mexico đưa “đoàn lữ hành” gồm hàng ngàn di dân Trung Mỹ” về lại nguyên quán của họ - vì nhiều người trong số này là quân tội đồ.Ông gợi ý “hồi hương di dân bằng phi cơ hay xe đò” và dọa đóng biên giới thường trực nếu cần – nhân dịp này, ông lại hô hào Lập Pháp cấp kinh phí xây tường biên giới. Thẩm quyền biên phòng tại San Diego xác nhận : hơi cay được xử dụng khi đoàn di dân ném đá chống lại – không ai bị thương.Từ chiều chủ nhật, bộ trưởng nội an Nielsen đã phát thông báo cho biết : không dung thứ hành động vô luật pháp, không ngần ngại đóng cổng biên giới vì nhu cầu an ninh và an toàn.* Mexico Sẽ Trục Xuất Mọi Kẻ Tiếp Cận Biên Giới Hoa Kỳ Bằng Cách Bạo ĐộngMEXICO CITY - Chính quyền Mexico loan báo : kẻ nào tiếp cận biên giới Hoa Kỳ theo cách bạo động sẽ không được lưu trú – 42 người đã bị bắt trên phần đất Hoa Kỳ khi phóng chạy qua biên giới.Mexico hứa củng cố an ninh biên giới. Trong 1 cuộc phỏng vấn của cơ sở truyền thông Milenio, bộ trưởng nội vụ Alfonso Navarrete nói rõ “Những kẻ tiếp cận biên giới Hoa Kỳ theo cách bạo động không giúp ích đoàn lữ hành”.Khoảng 1000 di dân biểu tình ôn hòa tại Tijuana hôm chủ nhật – sau vài giờ, khoảng 500 người trong số này bất ngờ phóng chạy tới ải San Ysidro.Cảnh sát Mexico bị tràn ngập, không phản ứng kịp, biên phòng Hoa Kỳ bắn đạn cao su và hơi cay vào đám đông.Đa số đoàn lữ hành cắm trại tại Tijuana là dân Honduras, xứ sở Trung Mỹ nổi tiếng về bạo động băng đảng với tỉ lệ án mạng giết người cao nhất thế giới. Honduras đã lên tiếng hô hào LHQ tìm cách giúp dỡ số di dân mắc kẹt trong tình trạng bế tắc.