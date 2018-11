Mưa Ngập Sài Gòn: 1.7 Triệu Học Sinh Nghỉ, Cá, Rắn Vô Nhà, Ghe Giữa Phố

SAIGON -- Mưa lớn từ cơn bão số 9 đã làm ngập nước Sài Gòn...Báo Dân Việt hôm Thứ Hai 26/11/2018 kể rằng vào chiều và tối 25/11, cơn mưa như trút nước đổ xuống TP.SG khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, lượng mưa từ 100 - 200mm. Đến sáng 26/11, cả trăm tuyến đường ở TP.HCM vẫn chìm trong biển nước.Trên mạng xã hội, các Facebooker đã đăng tải nhiều hình ảnh ngập nước kèm lời than "trời".Báo Lao Động ghi nhận rằng hàng loạt tòa nhà nằm dọc đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TPSG) đã bị nước tràn vào tầng hầm gây ngập nặng sau lớn chưa từng có trong lịch sử Sài Gòn, vũ lượng trên 407 mm.Trưa 26.11, Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh, Gò Vấp cùng các phương tiện ứng cứu vẫn đang tích cực bơm nước giúp dân hai bên đường Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận).Trước đó, chiều và tối qua (25.11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 9) gây mưa lớn toàn TPSG, khiến nhiều tuyến đường bị ngập hơn nửa mét, xe chết máy hàng loạt, giao thông ùn ứ, người đi đường khốn khổ.Đường ngập khiến nước tràn vào hàng loạt hầm để xe của các tòa nhà dọc 2 bên đường Phan Xích Long. Theo ghi nhận, có hơn chục hầm ở đây bị ngập sâu khoảng 2 mét, nhấn chìm nhiều ô tô, xe máy.Bản tin VTC kể rằng trong trận mưa ngập lịch sử ở TP.SG: Rắn rết bơi vào nhà, ăn tiệc cưới trong biển nước...Báo Tuổi Trẻ kể: Sau cơn mưa gây ngập trên diện rộng tại TP.SG, trưa đến chiều ngày 26-11 một số người dân đã ra đường Bà Triệu, huyện Hóc Môn để bắt cá.Kênh 14 kể chuyện: Bệnh viện ngập sâu, bác sĩ lội nước cấp cứu bệnh nhân.Sau cơn mưa kéo dài từ chiều đến khuya, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn TP SGđã ngập sâu.Tình trạng mưa ngập, nước tràn vào các phòng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn TP SG, sau cơn mưa kéo dài từ chiều đến tối 25-11. Nhìn từ ngoài vào, toàn cảnh bệnh viện chẳng khác nào một biển nước.Nước đã tràn vào các khoa, phòng, trong đó ngập nặng nhất là khu hành chính, khoa cấp cứu, khoa khám bệnh và nhà giữ xe. Mực nước ngập sâu gần 0,5 m, gây khó khăn cho công tác cấp cứu và điều trị. Các nhân viên y tế phải xắn quần, mang ủng, lội nước để khám, điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân.Bác sĩ Nguyễn Mạnh Bảo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, cho hay nước tràn vào từ đầu giờ chiều, sau đó bắt đầu ngập sâu tại một số khoa, phòng. Bệnh viện phải kê máy móc, tủ thuốc và các trang, thiết bị y tế lên cao. "Mưa còn kéo dài như thế này công tác điều trị của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng nhiều"- bác sĩ Bảo lo lắng.Một bản tin trên báo Thiếu Niên kể chuyện một chàng trai Philippines chèo thuyền kayak đi mua đồ ăn nhanh giữa biển nước Sài Gòn.Chàng trai người Philippines này cho biết, đây là lần đầu tiên anh chèo thuyền kayak và biến tình cảnh dường như đáng sợ thành một kỷ niệm đáng nhớ.Tối ngày 25/11, có ít nhất 40 tuyến đường ở TP. Hồ Chí Minh ngập nặng khi áp thấp nhiệt đới sau bão Usagi kéo vào đây. Tuy nhiên, tình cảnh đáng sợ này đã giúp Klyde Kristian Elisan Mata – một nam thanh niên người Philippines có cơ hội trải nghiệm một kỷ niệm đáng nhớ với chiếc thuyền kayak.Được biết, Mata hiện đang là giáo viên dạy tiếng Anh tại hai trường tiểu học ở quận Tân Phú. Anh cùng một người bạn người Australia đã nảy ra ý tưởng đi mua đồ ăn bằng thuyền kayak bởi xung quanh đã ngập nặng.Bản tin ghi lời Maya chia sẻ với Vnexpress: “Tôi đến từ Philippines mà. Mỗi năm chúng tôi phải đối mặt với ít nhất hai trận bão lớn. Tôi từng trải qua tình cảnh ngập lụt còn khủng khiếp hơn. Thế này không là gì to tát với tôi“.Trong khi đó, bản tin VnExpress kể rằng hàng loạt trường học ở Sài Gòn ngập sâu sau bão Usagi, và 1,7 triệu học sinh Sài Gòn phải nghỉ học sau bão Usagi.17h ngày 26/11, cô Nguyễn Thị Thịnh, Hiệu phó Mầm non Tuổi Thơ (quận 8, TP SG) đứng trước cổng trường khi sân và các phòng học vẫn ngập hơn một gang tay. Thỉnh thoảng, vài phụ huynh đến trường hỏi về lịch học ngày mai và đều nhận được câu trả lời "chờ chỉ đạo từ Phòng Giáo dục quận, sẽ thông báo sớm nhất đến cha mẹ".Trong khi đó, nhiều trường học tại các quận 4, 6,7, 12, tới chiều Thứ Hai vẫn ngập nước, phải huy động máy bơm để hút cạn. Hàng chục giáo viên trường THCS An Phú Đông (quận 12) vẫn hì hục tát nước, quét dọn và thu gom rác sau trận mưa làm ngập tối qua.