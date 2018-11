Người TQ Vô Đà Nẵng Quậy Phá

HANOI -- Người nước ngoài liên tục vào Việt Nam quậy phá, theo bản tin VTC... Trong khi đó, bản tin VOA cho biết du khách Trung Quốc thuê đứt nguyên một khách sạn để làm chuyện mờ ám...Bản tin VTC kể: Đà Nẵng xử phạt 210 người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.Các trường hợp bị xử lý chủ yếu là tìm cách câu kết với người Việt Nam tổ chức điều hành du lịch, làm hướng dẫn viên du lịch trái phép, cư trú quá hạn, thuê nhà dân rồi trang bị các thiết bị để đánh bạc qua mạng.Ngày 26/11, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng có văn bản trả lời ý kiến cử tri gửi Thường trực HĐND TP và các đại biểu HĐND thuộc quận Hải Châu, trong đó có kiến nghị thành phố phải quản lý chặt chẽ hơn việc cư trú của người nước ngoài để hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, đảm bảo chủ quyền và an ninh quốc gia.Bản tin VTC ghi lời Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng cho hay, từ đầu năm đến nay số lượng người nước ngoài nhập cảnh, tạm trú tại Đà Nẵng tăng cao. Cụ thể, 9 tháng đầu 2018, có hơn 2,2 triệu người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú tại Đà Nẵng. Mục đích nhập cảnh chủ yếu là du lịch, trong đó khách du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm 78,04%.Thời gian qua, công an thành phố đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn. Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài, thường xuyên xử lý các trường hợp vi phạm.Theo báo cáo, Công an TP đã xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng đối với 210 trường hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, cư trú. Các trường hợp bị xử lý chủ yếu là tìm cách câu kết với người Việt Nam tổ chức điều hành du lịch, làm hướng dẫn viên du lịch trái phép (28 trường hợp); 119 trường hợp đến cư trú quá hạn nhưng không chịu xuất cảnh; 14 trường hợp thuê nhà dân rồi trang bị các thiết bị để đánh bạc qua mạng.Trong khi đó, bản tin VOA kể: Người dân trong nước bày tỏ sự “phẫn nộ”, sau khi chính quyền thành phố Đà Nẵng phát hiện có đến 38 du khách Trung Quốc thuê nguyên cả khách sạn, sử dụng 55 máy tính làm việc “chưa rõ mục đích” trên lãnh thổ Việt Nam.Hôm 25/11, lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng đã tiến hành điều tra làm rõ mục đích của một nhóm 38 người Trung Quốc (TQ), trong đó có 37 người nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực du lịch. Cả 38 người này được cho là đã dùng 55 máy tính làm việc bất hợp pháp tại tầng 7 khách sạn Beach Light tại một khu đất biệt lập, xung quanh cỏ mọc um tùm, hầu như chưa có dân cư sinh sống, theo báo điện tử Infonet.Ông Hồ Xuân Thịnh, một người dân sống tại thành phố Đà Nẵng, nói với VOA rằng ông cảm thấy “rất phẫn nộ” trước các hành động “không bình thường” của du khách từ quốc gia láng giềng phương Bắc.Ông nói thêm:“Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh của thành phố. Nhưng đây không đơn giản là vấn đề an ninh trật tự bình thường mà còn ảnh hưởng đến các vấn đề lớn hơn, như an ninh quốc gia.”Infonet trích lời ông Nguyễn Đức Quý, quản lý khách sạn Beach Light cho hay, số người Trung Quốc này thuê toàn bộ các phòng của khách sạn để sử dụng, và cho biết thêm rằng công an quận Ngũ Hành Sơn cùng với công an thành phố Đà Nẵng, Cục An Ninh Mạng (Bộ Công An) tiến hành kiểm tra nhưng những người này “tỏ ra không hợp tác trong việc lấy lời khai.”Đặc biệt nghiêm trọng vì Đà Nẵng nhìn ra Hoàng Sa...Bản tin VOA ghi rằng nhà hoạt động Phạm Viết Đào từ Hà Nội nhận định về hoạt động “kinh doanh” của “du khách” Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam:“Đây là việc vi phạm pháp luật Việt Nam, việc này rất nguy hiểm vì họ sang đây làm ăn phi pháp. Có vài người Trung Quốc vào đấy để làm nhiều chuyện khuất tất và gây nhiều hệ lụy xã hội.”Ông Đào nói thêm: “Riêng Đà Nẵng là một thành phố chiến lược, đối diện với quần đảo Hoàng Sa, nếu để cho người Trung Quốc vào đó mua đất và ở thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Do đó việc kiểm soát người TQ là việc làm rất lớn, cần phải ra báo động, trách nhiệm chính là của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Nếu để trình trạng thế này hệ thống bảo vệ an ninh quốc gia bị tê liệt.”Các nhà hoạt động nói qua vụ này cho thấy việc quản lý người Trung Quốc của chính quyền Việt Nam “quá lỏng lẻo, lơ là.”Cũng đặc biệt là hiện tượng lặng lẽ đặc khu, theo như VOA ghi lời bà Nguyễn Thúy Hạnh nói:“Luật đặc khu của VN chưa được thông qua nhưng vùng Vũng Áng gần như đã là một đặc khu (của TQ) rồi. Lao động TQ nhởn nhơ trên đất VN, bây giờ đến lượt du khách tự do quá hạn. Việc này vô cùng nguy hiểm. Tôi không hiểu chính quyền quá cả tin vào TQ hay quá nhu nhược để cho TQ muốn làm gì thì làm trên đất nước của chúng tôi. Việc này không thể chấp nhận được.”Đà Nẵng được ghi nhận là nơi mà người Trung Quốc mua đất nhiều nhất, thậm chí còn hình thành cả “phố Trung Quốc”.VOV cho biết trên các tuyến đường Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại thuộc quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn của TP.Đà Nẵng có rất nhiều nhà hàng, quán ăn, khách sạn trưng biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc. Những tuyến đường này được cho là “phố Trung Quốc” bởi phần đông hàng quán, khách sạn phục vụ chủ yếu cho du khách Trung Quốc.