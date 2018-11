VC Đầu Độc Trần Huỳnh Duy Thức?

HANOI -- Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức có thể đang bị đầu độc...Bản tin RFA cho biết gia đình TNLT Trần Huỳnh Duy Thức báo động việc ông “bị đầu độc”.Bản tin ghi lời Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Trần Huỳnh Duy Thức hôm 25/11 cho Đài Á Châu Tự Do biết việc người tù nhân lương tâm này có dấu hiệu bị đầu độc của cán bộ trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An trong thời gian vừa qua.Ngày 24/11/2018, gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức có chuyến thăm người thân của mình theo định kỳ hàng tháng và được ông tiết lộ về những biểu hiện bất thường trong sức khỏe, cũng như cho hay ông Thức không dám nhận thức ăn từ trại giam nữa.Ông Tân nói qua điện thoại như sau:“Tôi chưa biết hồ sơ sức khỏe của Thức trước giờ có bệnh gì không, với những biểu hiện như gia đình nói thì chưa đủ cơ sở về y khoa để kết luận Thức bị đầu độc đâu, chỉ là suy đoán chủ quan thôi. Ngộ độc thực phẩm thường phải đi cầu toé loe ra. Còn nôn ra dịch mật chỉ là dấu hiệu của dạ dày rỗng, không có thức ăn bên trong… Đây là triệu chứng kinh điển của dạ dày trống, không có gì bên trong. Đã tăng huyết áp rồi thì chắc chắn có rối loạn tuần hoàn não, thậm chí có thể xuất huyết não..., nếu như không chữa kịp thời."Phóng viên của Đài Á Châu Tự Do liên hệ với các số điện thoại của trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An trên mạng Internet nhưng đều không thể kết nối.Trong khi đó, bác sĩ Đinh Đức Long, người đang làm việc tại bệnh viện Đa khoa Bưu điện TPSG cho chúng tôi biết qua ứng dụng Messenger, rằng việc ông Thức bị rối loạn tuần hoàn não như chẩn đoán của bộ phận y tế trại giam có thể dẫn đến xuất huyết não nếu như không chữa kịp thời.“Tôi chưa biết hồ sơ sức khỏe của Thức trước giờ có bệnh gì không, với những biểu hiện như gia đình nói thì chưa đủ cơ sở về y khoa để kết luận Thức bị đầu độc đâu, chỉ là suy đoán chủ quan thôi. Ngộ độc thực phẩm thường phải đi cầu toé loe ra. Còn nôn ra dịch mật chỉ là dấu hiệu của dạ dày rỗng, không có thức ăn bên trong… Đây là triệu chứng kinh điển của dạ dày trống, không có gì bên trong. Đã tăng huyết áp rồi thì chắc chắn có rối loạn tuần hoàn não, thậm chí có thể xuất huyết não..., nếu như không chữa kịp thời.RFA ghi lời Ông Trần Huỳnh Duy Tân thuật lại việc anh trai mình cáo buộc bị trại giam gia tăng đàn áp về nhiều mặt như không cho dùng nước sôi, không cung cấp đèn đọc sách, những máy đo huyết áp và đường huyết sẽ không cho sử dụng nữa, những nhu cầu cơ bản của tù nhân trong đó sẽ bị hạn chế và gây rất nhiều khó khăn.Ông Trần Huỳnh Duy Thức, năm nay 51 tuổi, nguyên là Tổng giám đốc công ty Internet - One Connection có trụ sở tại Singapore.Ban đầu ông bị bắt giữ với cáo buộc trộm cước viễn thông, tuy nhiên một năm sau đó ông Thức ra tòa và bị tuyên phạt 16 năm tù giam với một tội danh hoàn toàn khác là “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.Hồi tháng 8, người tù nhân lương tâm nổi tiếng này tuyệt thực trong 34 ngày để phản đối những áp bức của cán bộ trại giam mà ông này cho là trái quy định của pháp luật.Ông Thức đồng thời cũng yêu cầu nhà nước phải thượng tôn pháp luật trả tự do cho ông ở trong nước theo Bộ luật hình sự mới có hiệu lực từ đầu năm nay.Trong Tự điển Wikipedia giải thích chi tiết về hoạt động của anh Trần Huỳnh Duy Thức như sau.Năm 2005, ông cùng một số nhân vật như Lê Thăng Long lập ra Nhóm nghiên cứu Chấn thông qua việc nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam.Từ đầu tháng 11 năm 2008, ông lập hai Blog trên mạng internet: Change We Need và Trần Đông Chấn xuất hiện nhiều bài viết và bình luận về lãnh đạo cũng như nền chính trị Việt Nam, với tổng cộng khoảng 49 bài viết. Thông tin ở đây được một số hãng thông tấn quốc tế đăng lại.Tháng 3 năm 2009, ông đi Phuket, Thái Lan. Tại đây ông gặp một số nhân vật bất đồng chính kiến khác, cùng họ thành lập các tổ chức chính trị nhằm thay thế Đảng cộng sản Việt Nam khi xảy ra biến cố chính trị trong tương lai, về nước ông bị tố là đã thành lập Đảng xã hội Việt Nam.Sau khi về nước, ông cùng với ông Lê Công Định, Nguyễn Sĩ Bình hợp tác viết cuốn sách Con đường nước Việt, trong đó Lê Công Định viết phần cải cách Tư pháp, Nguyễn Sĩ Bình viết về phần cải cách Xã hội, còn ông viết về phần cải cách Kinh tế.Cuốn sách nêu trên, thêm những tư liệu về ông Thức do gia đình ông cung cấp, được Phong trào Con Đường Việt Nam, một phong trào đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam, đặt tên là "Trần Huỳnh Duy Thức và Con đường nào cho Việt Nam" và cho phát hành miễn phí dưới dạng ebook vào ngày 10.06.2013.Ông chính thức bị chính quyền Việt Nam bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2009 với tội danh ban đầu là trộm cắp cước điện thoại, sau đó với các cáo buộc hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cùng với một số nhân vật như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long bị tòa án nhân dân TP.SG đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 01 năm 2010, riêng cá nhân ông bị tuyên án 16 năm tù giam và tịch thu một phần tài sản. Ít nhiều người hiểu biết và can đảm để tìm hiểu được sự thật đằng sau những tội danh này. Nhiều cá nhân tri thức đã viết đơn phản cáo, nhưng không thành công.Tháng 6, năm 2013 ông Thức đã bị biệt giam vì giúp đỡ một tù nhân cách sử dụng điện thoại di động. Chưa xét đến tính xác đáng của lý do kỷ luật, nhiều người cảm thấy trại giam Xuân Lộc đã vi phạm quy định cấm nhục hình phạm theo Điều 4 Pháp lệnh thi hành án phạt tù của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Lý do là anh Thức bị biệt giam trong buồng tối không có ánh sáng, điều kiện vệ sinh không đảm bảo và không được ra ngoài trời liên tục suốt 10 ngày đã vi phạm Điều 10 và khoản 1 Điều 35 Quy chế Trại giam...