Giải AFF, Đường Sắt, Tàu Cháy, Hẹn Hò, Dân Số…

Xuân NiệmĐội tuyển Việt Nam hy vọng đoạt vô địch giải bóng đá AFF… Báo Người Lao Động ghi nhận: Trong khi hàng phòng ngự tuyển Việt Nam giữ sạch lưới thì hàng công để lại sự yên tâm khi thay nhau lập công ở vòng bảng bằng những phương án tấn công đa dạng, mới nhất là chiến thắng 3-0 trước Campuchia tối 24-11-2018.Những bàn thắng của Tiến Linh, Quang Hải và Phan Văn Đức đã giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia 3-0, qua đó giành quyền vào bán kết AFF Suzuki Cup 2018 với tư cách đội đứng đầu bảng A. Đây sẽ là lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang-seo khi đá trận bán kết trong những ngày đầu tháng 12 sắp tới...Báo Thanh Niên kể: Hơn 300 m đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua địa bàn xã Công Hải, H.Thuận Bắc (Ninh Thuận), bị nước lũ tàn phá, giao thông đường sắt tê liệt.Sáng 25.11, Công ty quản lý đường sắt Thuận Hải đã điều động hơn 200 công nhân và phương tiện cơ giới để khẩn trương khắc phục hơn 300 m đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua địa bàn xã Công Hải, bị nước lũ tàn phá, hư hỏng nặng.Báo Tiền Phong kể: Sáng 25/11, ông Dương Minh Tùng, Chủ tịch UBND huyện Ba Tri cho biết, hai tàu đánh cá đang neo đậu tránh bão số 9 bị cháy, ước thiệt hại trên hai tỷ đồng.Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 24/11, tại khu neo đậu tránh, trú bão thuộc ấp An Thạnh, xã An Thủy (Ba Tri, Bến Tre). Hai tàu cá bị cháy mang biển số BT 98118 TS do bà Nguyễn Thị Huệ và tàu BT 93519 TS do ông Lê Văn An cùng xã An Thủy (Ba Tri) làm chủ.Bản tin ICT News ghi nhận: Ứng dụng hẹn hò YmeetMe chính thức cán mốc 1 triệu người dùng, giữ vững vị trí Top 1 ứng dụng hẹn hò trên chợ ứng dụng Android và Top 5 ứng dụng Lifestyle trên iOS.Sau 2 năm ra mắt thị trường và theo sát định hướng xây dựng môi trường hẹn hò nghiêm túc, hiệu quả, ứng dụng YmeetMe đã trở thành sân chơi lành mạnh kết nối 1 triệu người Việt độc thân trên toàn quốc có nhu cầu tìm kiếm tình bạn, tình yêu thực sự giữa thế giới ảo. Trong đó, số người dùng ở độ tuổi 25 - 34 chiếm 51%, số người dùng độ tuổi 18 - 24 chiếm 37%.Bản tin VnExpress kể: Black Friday ở Việt Nam - nhộn nhịp offline, mờ nhạt online.Không nhiều sản phẩm giảm giá "chấn động" trên chợ mạng, Black Friday ở Việt Nam năm nay cũng vẫn chỉ đông đúc ở các cửa hàng đồ hiệu offline.Từ sáng sớm hôm nay, nhiều cửa hàng đồ hiệu tại các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội và TP SG đã bắt đầu đông nghẹt người xếp hàng. Hầu hết các nơi treo bảng giảm giá lên đến 50%. Một cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu (Hà Nội) giảm giá toàn bộ mặt hàng chỉ trong 5 tiếng nên hút một lượng khách lớn đổ vào đây.Báo Thể Thao & Văn Hóa kể: Dân số Thủ đô Hà Nội dự kiến tăng thêm một huyện lớn.Theo Sở Y tế Hà Nội, trung bình mỗi năm dân số Thủ đô dự kiến tăng thêm khoảng 200.000 người, tương đương một huyện lớn. Dân số Hà Nội tăng nhanh ở cả nội thành và ngoại thành nhưng tăng mạnh nhất là ở những quận có các khu đô thị mới.Báo Dân Việt kể: Xứ Mường vào mùa tất bật thu “vàng” từ trái vàng.Những ngày này, vựa cam Cao Phong đang bước vào vụ thu hoạch rộ. Cam lòng vàng - giống cam đã tạo nên thương hiệu cam Cao Phong nổi tiếng đã chín vàng óng. So với vụ trước, năm nay giá cam có giảm hơn đôi chút, nhưng người nông dân vẫn vui vì cam được mùa.Báo Pháp Luật kể: Do không được chụp ảnh chung với nhân viên hàng không các thanh niên này to tiếng chửi bới, hành hung...Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục Hàng không Việt Nam về việc thanh niên hành hung kiểm soát an ninh hàng không và đánh nữ nhân viên hàng không Thọ Xuân, ngày 23-11.Báo Người Đưa Tin kể: Sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết vừa tiến hành niêm phong gần 3 tấn thuốc đông y có dấu hiệu bị ẩm mốc, bảo quản không đúng quy trình.TTXVN đưa tin, ngày 24/11, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra đột xuất và đã phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở kinh doanh thuốc y học cổ truyền - buôn bán thuốc đông y - thuốc từ dược liệu ở địa chỉ tổ 3B, phường Hải Thành, quận Dương Kinh (Hải Phòng) do ông Ngô Quí Khắc làm chủ cơ sở.Đoàn kiểm tra đã lập biên bản các vi phạm, tiến hành niêm phong 3 kho chứa, bàn giao cho Ủy ban nhân dân phường Hải Thành, cơ quan chức năng địa phương và chủ cơ sở bảo quản.Bản tin Infonet kể chuyện Hà Nội rào vỉa hè đường Tố Hữu: Đêm rào lại, ngày bị nhổ lên.Đại diện đơn vị thi công các rào sắt chặn vỉa hè đường Tố Hữu (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, cứ ban đêm đơn vị thi công chôn cột sắt rào lại thì ban ngày bị chính người dân đi xe máy lên vỉa hè húc đổ hoặc phá hoại, nhổ lên.Báo Đầu Tư nêu câu hỏi: Vì sao Lễ hội âm nhạc Quest ở Hà Nội bị dừng?Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội rút giấy phép sự kiện vì cho rằng ban tổ chức chưa đủ cơ sở vật chất đón hàng nghìn khán giả.Ban tổ chức Lễ hội Âm nhạc Quest Festival 2018 mới đây gửi thông cáo báo chí kêu cứu, cho biết chương trình bị cơ quan chức năng dừng đột ngột, gây thiệt hại nặng nề. Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra từ ngày đến 25/11 tại Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam ở Ba Vì (Hà Nội). Ban tổ chức đã dựng sân khấu, đưa hàng trăm nghệ sĩ sang biểu diễn, bán vé cho số lượng lớn khán giả.Báo Lao Động kể: Ngày 23.11, Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức chương trình "Nghệ nhân trao truyền" chủ đề "Mặt nạ thời gian" với sự tham gia của Nghệ nhân làm mặt nạ truyền thống Việt Nam - Bùi Quý Phong (TP Hội An, Quảng Nam) và sinh viên Khoa kiến trúc - Đại học Duy Tân.Chương trình tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn và quảng bá văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và xứ Quảng nói riêng; gửi gắm ước mơ, trao truyền tri thức của người nghệ nhân; đồng thời để công chúng - nhất là thế hệ trẻ được dịp tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm thực tế nét đẹp cũng như giá trị văn hóa đặc sắc của mặt nạ truyền thống Việt Nam.Bản tin TTXVN kể chuyện về cô giáo cho học sinh tát bạn ở Quảng Bình: Tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên chủ nhiệm lớp.Liên quan đến việc cô giáo cho học sinh tát bạn xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) gây bất mãn dư luận, ngày 24/11, cô Phạm Thị Lệ Anh - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Duy Ninh cho biết: Nhà trường đã họp để giải quyết vụ việc.Trường cũng nhận được chỉ đạo từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Ninh về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (sinh năm 1977) là giáo viên chủ nhiệm lớp 6.2; thời gian thực hiện từ ngày 26/11. Ban Giám hiệu nhà trường sẽ họp với Hội cha mẹ học sinh, đồng thời đưa ra biện pháp xử lý kỷ luật phù hợp.Trước đó, vào chiều 19/11, khi phát hiện em H.L.N, học sinh lớp 6.2, Trường Trung học cơ sở Duy Ninh (Quảng Bình) nói tục, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy đã yêu cầu tất cả học sinh trong lớp tát liên tiếp vào má em N. Sự việc khiến học sinh này sau đó phải nhập viện điều trị.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Theo ý kiến từ luật sư, hành động của cô giáo chủ nhiệm bắt học sinh tát bạn 231 cái không chỉ vi phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của nạn nhân mà hoàn toàn có thể bị khởi tố hình sự vì tội cố ý gây thương tích."Danh dự của nhà trường" bị đánh sập bởi 231 cái tát: Chiều 19/11, cháu H.L.N. học sinh lớp 6.2 trường THCS xã Duy Ninh có nói tục ngoài sân trường, bị đội cờ đỏ ghi sổ. Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy đã đưa ra hình thức bắt các bạn cùng lớp tát liên tiếp N. Tổng số học sinh 27 cháu, có 3 cháu quên vở bài tập, phải về nhà nên không tham gia “phạt” tát với N. Còn 23 cháu, mỗi cháu phải tát N. đủ 10 cái.Báo Hải Quan ghi nhận: Lượng xe nhập khẩu tuần qua (16-22/11) tăng tới 902 xe so với tuần liền kề trước đó, theo thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố.Theo đó, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đạt 3.437 chiếc, với tổng kim ngạch 73,7 triệu USD.Trong đó, ô tô xuất xứ Thái Lan và Indonesia chiếm đến 88,5% tổng lượng nhập khẩu cả nước. Cụ thể, thị trường Thái Lan cung cấp 2.307 xe và Indonesia là 735 xe.Bản tin VOV kể chuyện Miền Tây: Hàng chục tấn trái sầu riêng ở Tiền Giang có nguy cơ bị ế ẩm do doanh nghiệp và thương lái tạm ngừng thu mua.Nhà vườn tỉnh Tiền Giang bắt đầu bước vào mùa thu hoạch trái sầu riêng. Tuy nhiên, doanh nghiệp và thương lái đã tạm ngừng thu mua đã làm cho người trồng loại cây ăn trái này rơi vào tình trạng khó khăn, hàng chục tấn trái sầu riêng có nguy cơ bị ế ẩm.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Nghiên cứu mới đây tại 3 trường THPT trên địa bàn TP SG cho thấy học sinh gia đình kinh tế mức nghèo bị stress cao hơn 1,5 lần học sinh nhà khá giả. Thông tin này được công bố tại tại hội nghị khoa học công nghệ do Bệnh viện quận Thủ Đức (TP SG) tổ chức, kéo dài trong 4 ngày, từ 18 đến 22-11.Nghiên cứu của nhóm tác giả Thái Thanh Trúc, Vũ Thị Ly Ly Ngọc (Trường Đại học Y Dược TP SG) trên gần 1.100 học sinh khối lớp 10, 11, 12 tại 3 trường THPT trên địa bàn TP SG mới đây cho thấy có hơn 35% bị stress, gần 60% lo âu và gần 39% trầm cảm.