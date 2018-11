Du Lịch Tăng, Dù Còn Tệ Hại: Bán Lận, Vệ Sinh Kém, Níu Kéo...

Du khách tới VN...HANOI -- Nhà nước hy vọng ngành du lịch sẽ tăng tốc. Và đó là lý do VN liên tục tổ chức các diễn đàn và hội nghị về du lịch, trong khi các địa phương tưng bừng tổ chức lễ hội. Các con số đều tăng lạc quan.Báo Lao Động kể rằng một Diễn đàn cấp cao Du lịch Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội.Nằm trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (Vietnam Economic Forum- ViEF) 2018, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn cấp cao Du lịch Việt Nam diễn ra từ ngày 5 và 6.12 tại Hà Nội...Bản tin báo này ghi nhận rằng với mục tiêu trong vòng 5 năm tới tăng tỉ lệ đóng góp GDP trực tiếp của du lịch từ 7,5% năm 2018 lên đến 12% năm 2022 đồng thời tạo việc làm cho hàng nghìn người làm việc trực tiếp hay gián tiếp trong lĩnh vực công nghiệp không khói, diễn đàn được kỳ vọng là một bước tiến quang trọng trong việc nâng cao tính cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng du lịch để ngành du lịch Việt Nam thực sự trở thành ngành mũi nhọn quốc gia.Trong khi đó, Báo Văn Hóa cho biết lượng khách du lịch đến các tỉnh, thành phía Bắc tăng cao.Sáng ngày 22.11, tại TP.Huế đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 của cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Bắc. Đại diện lãnh đạo ngành du lịch của 7 tỉnh, thành đã đến dự, gồm: Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.Bản tin ghi lời Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Trong năm 2018, dự kiến lượt khách du lịch đến các địa phương trong khu vực đều tăng cao hơn so với cùng kỳ và đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch năm, cụ thể: Hà Nội ước đạt hơn 25,4 triệu lượt khách (tăng khoảng 7%); Quảng Ninh đón khoảng hơn 12,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là hơn 5,2 triệu lượt; Hải Phòng dự kiến đón gần 8 triệu lượt khách (tăng hơn 16%); ngành du lịch Ninh Bình đón khoảng 7,3 triệu lượt khách (tăng hơn 10%); tỉnh Nghệ An với hơn 6 triệu lượt khách (tăng 11,5%); Thừa Thiên Huế đón hơn 4,2 triệu lượt khách (tăng 11,8%) và Quảng Bình đón 3,9 triệu lượt khách (tăng 18,2%).Tuy nhiên, các quan chức thú nhận rằng còn rất nhiều phương diện bị mất điểm dưới mắt quốc tế.Bản tin Báo Văn Hóa nói là vấn đề tồn tại hiện nay là vệ sinh môi trường tại các khu du lịch, các điểm đến, mà nguyên nhân do ý thức của một bộ phận người dân và du khách. Tình trạng chèo kéo, đeo bám khách du lịch vẫn còn diễn ra tại một vài nơi; cũng như việc thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết vẫn chưa được nghiêm túc, còn tình trạng gian lận trong buôn bán, kinh doanh phục vụ khách du lịch…Bên cạnh đó, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch ra thị trường quốc tế của cụm còn hạn chế; các dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí còn hạn chế; chất lượng chương trình tour không ổn định, còn thiếu sản phẩm du lịch mang tính đặc thù.