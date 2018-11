Hồi Ký Bà Obama Bán 1.4 Triệu Cuốn 1 Tuần

NEW YORK— Sách “Becoming” của Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ Michelle Obama đã trở thành tin lớn.Nhà xuất bản Crown Publishing nói với AP hôm Thứ Tư rằng cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân đã bán được hơn 1.4 triệu bản in bằng giấy và các hình thức kỹ thuật số tại Hoa Kỳ và Canada trong 7 ngày kể từ khi được phát hành vào ngày 13 tháng 11.Dựa trên nhu cầu từ các nhà bán lẻ khắp mọi nơi, nhà xuất bản đã in 3 triệu bản tại Bắc Mỹ. Vào ngày đầu tiên, sách đã được bán hơn 725,000 cuốn, biến nó thành một trong những lần ra mắt lớn nhất trong năm.Crown cũng cho biết rằng cuốn “Becoming” hiện nay là cuốn sách không hư cấu dành cho người lớn số một tại Anh, Đức, Pháp, Hòa Lan, Tây Ban Nha, Đan Mạch và Phần Lan. Tại Đức, khoảng 200,000 ấn bản đã được bán, đang cần in lần thứ 2 với 100,000 bản.Tại Anh Quốc, “Becoming” được xuất bản bởi Viking và nó đã có 5 nhà xuất bản in với tổng số 575,000 bản. Tại Hòa Lan, bản dịch tiếng Hòa Lan là cuốn sách bán chạy nhất tại Hòa Lan, với bản dịch tiếng Anh đứng hàng thứ 2.“Becoming” đang qua mặt những cuốn hồi ký trước đó được viết bởi những đệ nhất phu nhân. Trong năm 2003, cuốn hồi ký “Living History” của bà Hillary Clinton đã bán trong tuần đầu hết sạch 600,000 cuốn.