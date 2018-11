Kiện Ra Tòa, Tốn Tiền Chạy Án: Các Hãng Thuê Xã Hội Đen Xử

SAIGON/HANOI -- Có một độc chiêu tại Việt Nam: Thịt lợn sề phù phép thành thịt bò... thế là các 'Quán phở mua nhiều'...Báo Đất Việt ghi nhận tài năng bất lương này.Bản tin ghi rằng để phân biệt được thịt lợn sề với thịt bò, ngày 20/11 trao đổi với báo Đất Việt, chị Nguyễn Thị Bích (38 tuổi, Hà Nội), một tiểu thương chuyên cung cấp thịt bò cho nhà hàng, quán ăn 20 năm nay cho biết, việc "hô biến" thịt lợn sề thành thịt bò là có thật.Nói về lý do "hô biến" này, chị Bích cho rằng, do thịt lợn sề thường được nuôi lâu năm, thớ thô, có màu sẫm đồng thời khi chế biến có độ dai gần giống thịt bò, chỉ khác là không có mùi gây và không dẻo bằng.Bên cạnh đó, do giá bán của thịt lợn sề rẻ hơn thịt bò nên các tiểu thương đã lợi dụng điều này để thu về lợi nhuận cao gấp nhiều lần.Báo Đất Việt cũng ghi lời chị Bích rằng, hiện nay những người bán thịt bò ở chợ rất ít khi dùng phẩm màu hóa chất để tẩm ướp thịt lợn sề mà họ thường ướp tiết bò lên thịt, đợi khô rồi lấy mỡ bò rán rưới lên để miếng thịt bóng, dai và có mùi như thịt bò thật."Mỡ trâu hay bò đều có mùi khá giống nhau nên dùng để bôi vào thịt lợn sề sẽ rất hợp khiến người mua không thể phát hiện ra được. Chỉ có ai sành lắm mới có thể phát hiện qua việc ấn tay vào miếng thịt, nếu thấy có sự đàn hồi tốt hoặc sau khi ấn tay xong thấy miếng thịt vẫn có màu đỏ thì là thịt bò.Còn nếu là lợn sề miếng thịt nhìn sẽ trắng nhợt hơn so với mặt trên của thớ thịt", chị Bích nói.Cũng theo chị Bích, khi miết tay vào miếng thịt thấy đầu ngón tay dính màu thì đó là thịt đã qua tẩm ướp, không phải thịt bò thật.Để ý kĩ hơn khi người bán hàng thái thịt, bên trong miếng thịt lợn sề sẽ có màu nhạt hơn ở ngoài, thịt không dính dao, có nước rỉ ra. Còn khi thái thịt bò thật, tay, thớt và dao của người bán dính nhiều vụn thịt nhỏ xíu vì thịt bò mềm dễ đứt vụn.Báo Đất Việt ghi lời chị Bích:"Trước đây, tôi bán lẻ thịt ở chợ, khách đi qua hỏi thịt trâu, bò hay loại gì cũng có, chỉ cần khách nói muốn ăn gì, tôi đều đáp ứng được.Còn hiện giờ bán cho nhà hàng, quán phở tôi vẫn thường cung cấp thịt lợn sề để họ bán phở bò. Tất nhiên những chủ quán phở này biết đó là thịt lợn sề nhưng khi chế biến vào bát phở, khách làm sao biết được.Bán như vậy tôi cung cấp hàng cũng có lãi hơn mà quán phở cũng thu lợi nhuận cao hơn gấp nhiều lần. Điều quan trọng là thịt ăn vẫn ngon, hàng đỉnh đấy."Cũng theo chị Bích, khi đã lỡ mua miếng thịt về rồi, muốn biết mình có bị lừa hay không chỉ cần thả vào nước.Nếu thấy miếng thịt bị nhạt đi, mỡ nổi lềnh phềnh trên mặt nước, nước đổi màu thì chắc chắn miếng thịt đó là thịt lợn tẩm màu rồi. Sau khi chế biến, thịt bò thật có màu sậm, vị ngọt và mùi thơm đặc trưng. Thịt lợn sề sau khi nấu sẽ nhợt nhạt, nếu mua phải thịt trâu chết, lợn chết còn có mùi tanh rất khó chịu.+++++Kiện Ra Tòa, Tốn Tiền Chạy Án: Các Hãng Thuê Xã Hội Đen XửSAIGON -- Xã hội đen... xã hội đen... Nơi đáng tin cậy hơn nhà nước...Báo Tuổi Trẻ kể rằng hiện nay có tình hình cho thấy doanh nghiệp tìm đến... xã hội đen vì ngại kiện ra tòa án.Bản tin ghi rằng theo VCCI, tình trạng nhũng nhiễu, chạy án là nguyên nhân khiến doanh nghiệp ngại khởi kiện ra tòa án. Thay vào đó là tìm đến các biện pháp khác, trong đó có... xã hội đen.Đó là thông tin được ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế (VCCI), đưa ra tại Hội thảo công bố báo cáo thực hiện Nghị quyết 19 và 35 về cải cách môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp: Góc nhìn từ doanh nghiệp, diễn ra vào sáng 20-11 tại Hà Nội.Ông Tuấn nói rằng tỉ lệ doanh nghiệp sẵn sàng khởi kiện có xu hướng giảm theo thời gian, cụ thể năm 2013 tỉ lệ này là 60% thì năm 2017 giảm còn 30%.Theo ông Tuấn, tình trạng nhũng nhiễu, chạy án là nguyên nhân khiến doanh nghiệp ngại khởi kiện."Những doanh nghiệp đã từng tiếp xúc với tòa án có cái nhìn tiêu cực hơn, hệ thống tư pháp không hiệu quả khiến doanh nghiệp có xu hướng không sử dụng, mà thay bằng các biện pháp khác như trọng tài thương mại, xã hội đen..." - ông Tuấn cho hay.Cũng theo ông Tuấn, cho dù Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu không được thanh, kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm song theo khảo sát với trên 10.000 doanh nghiệp, vẫn có tới 40% bị thanh kiểm tra từ hai lần trở lên. Năm 2016, con số này là 48%.Các doanh nghiệp vẫn phàn nàn là nhiều cơ quan bộ ngành cùng thanh kiểm tra gây nên sự chồng chéo.Về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, hầu hết các bộ ngành đều có cắt giảm vượt mục tiêu. Song điều tra của VCCI cho thấy có tới 58% doanh nghiệp phải xin giấy phép kinh doanh có điều kiện, 42% doanh nghiệp gặp khó khăn trong xin giấy phép kinh doanh có điều kiện.Đáng chú ý, liên quan đến xuất nhập khẩu và kiểm tra chuyên ngành, chỉ 43% doanh nghiệp đánh giá có sự thay đổi tích cực trong đó, những cải cách tốt như Nghị định 15 về an toàn thực phẩm thay đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm giúp tiết kiệm 90% chi phí hành chính, 10 triệu ngày công và 3.700 tỉ đồng mỗi năm.Có 49% ý kiến trả lời cho rằng các thủ tục giấy phép xây dựng có chuyển biến nhưng vẫn khá phức tạp, dẫn tới doanh nghiệp phải thuê khoán dịch vụ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bắt tay giữa cán bộ nhà nước và công ty tư vấn bên ngoài.