Chợ, Siêu Thị, Chuẩn Bị Hàng Tết: Trị Giá Tăng 36% So Năm Ngoái

Hàng Tết.SAIGON -- Thành phố Sài Gòn ráo riết chuẩn bị hàng Tết: trị giá dự kiến tăng 36% so với năm trước.Báo Petro Times kể rằng tại Sài Gòn, lượng hàng phục vụ Tết tăng cao so với năm ngoái.Bản tin ghi rằng theo Sở Công Thương TP SG, tổng giá trị hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tăng 23 - 36% so với Tết Mậu Tuất 2018.Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương TP SG cho biết, thời điểm cuối năm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao. Thành phố đã chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, trứng, thực phẩm chế biến, bánh mứt kẹo, đồ uống và các sản phẩm đặc trưng tết để phục vụ người tiêu dùng. Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ thị trường mùa tết tăng 13 - 17% so với kế hoạch thành phố giao và tăng 23 - 36% so với kết quả thực hiện Tết Mậu Tuất 2018. Năm nay hàng tết chiếm ưu thế vẫn là hàng Việt.Trong đó, trị giá hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là 7.533 tỷ đồng. Riêng tháng cao điểm phục vụ tết từ ngày 6/1 đến 4/2/2019 (tức từ ngày 1 đến 30 tháng Chạp Âm lịch), tổng trị giá hàng hóa của các doanh nghiệp chuẩn bị là 10.812 tỷ đồng, trong đó, hàng bình ổn thị trường là 4.211 tỷ đồng. Tổng trị giá các nhóm hàng lương thực, thực phẩm được các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho 2 tháng tết là 18.424,8 tỷ đồng, tăng 612,7 tỷ đồng (3,5%) so với nguồn vốn chuẩn bị Tết Mậu Tuất 2018.Thịt ra thị trường Tết dự kiến cũng tăng vọt khoảng 20%.PetroTimes ghi lời Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) cho biết, vào quý IV hằng năm, đơn vị đã lên kế hoạch chuẩn bị hàng hóa cung ứng cho đợt mua sắm cao điểm Tết Nguyên đán. Tổng giá trị hàng hóa Vissan chuẩn bị phục vụ mùa tết này là 800 tỷ đồng. Trong đó thực phẩm tươi sống đạt mức 3.200 tấn, thực phẩm công nghệ đạt 2.800 tấn. Năm nay, đơn vị đã tăng sản lượng thực phẩm từ 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái và giới thiệu 13 sản phẩm thực phẩm mới đến người tiêu dùng.Song song đó, để phục vụ mùa mua sắm cao điểm cuối năm và Tết Kỷ Hợi 2019, thông qua chương trình hợp tác thương mại, Sở Công Thương thành phố đã làm việc với các địa phương có nguồn cung lượng hàng lớn để nắm bắt tình hình hoạt động nuôi trồng, sản xuất hàng hóa. Hiện hàng hóa nhập các chợ đầu mối đạt bình quân trên 9.000 tấn/ngày, chủ yếu là nông sản, rau củ quả, thịt gia súc, thủy hải sản, chiếm khoảng 60 - 70% thị trường. Dự kiến, cận tết, lượng hàng về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 15.000 - 16.000 tấn/ngày.