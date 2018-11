Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng Mừng 25 Năm ‘Tìm Về Nguồn Cội’

Trong buổi lễ kỷ niệm.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại hội trường Jordan Intermediate School, 9821 Woodbury, Garden Grove vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 18 tháng11 năm 2018, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng (TTVHHB), đã tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 1993-2018 với chủ đề “Tìm Về Nguồn Cội”.Tham dự buổi lễ rất đông qúy vị phụ huynh, các Thầy Cô Giáo và toàn thể các em học sinh.Quan khách có: các thầy Vũ Hoàng, Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Văn Lành, Mai Thái Bằng thuộc Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California, quý thầy Quyên Di, Trần Ngọc Dụng, Trần Chấn Trí, Song Thuận, Tạ Trung, Lê Tấn Đạt; cô Hồng Lan, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, Nghị viên Bùi Thế Phát (Chủ Tịch Ban Đại Diện), ông Phó Thịnh Trương, (Phó Chủ cô Cindy Trần Tịch), kỹ sư Tạ Trung (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát) cô Thanh Vân thuộc Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, một số giáo chức thân hữu thuộc các Trung Tâm Việt ngữ tại Quận Cam cùng đông đảo phụ huynh và một số cơ quan truyền thông.Mở đầu buổi lễ với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ do các em học sinh lớp Mẫu Giáo đồng ca hai bản quốc ca: Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa và quốc ca Hoa Kỳ. Sau đó, một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến anh linh tổ tiên, các anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân và các nhà giáo đã quá vãng.Sau phần chào cờ, các em mẫu giáo cùng hát nhạc phẩm “Hồng Bàng Hành Khúc.”Tiếp theo, Cô Huỳnh Thị Ngọc thay mặt Ban Quản Trị TTVHHB lên chào mừng và cám ơn sự hiện diện của quý quan khách, qúy Thầy, Cô, qúy vị phụ huynh, các cơ quan truyền thông và các thân hữu tham dự.Sau đó, Thầy Mai Hiếu Trực, Chủ Tịch Ban Quản Trị lên ngỏ lời chào mừng quan khách và quý phụ huynh. Sau khi nhắc lại sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975 khiến hàng triệu người phải bỏ nước ra đi nhưng không bao giờ quên nguồn cội quê cha đất tổ của mình, với hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về nơi chôn nhau cắt rún khi không còn bóng giặc Cộng.Thầy Mai Hiếu Trực cũng đã nhắc nhở rằng: “ tiếng Việt còn, người Việt còn và nước Việt còn,” Thầy Mai Hữu trực cho biết, “TTVH Hồng Bàng được thành lập năm 1993 với một số thầy cô ít ỏi, quy tụ chừng vài chục em học sinh với vài căn phòng nhỏ bé, quý thầy cô đã mang tâm huyết của mình truyền lại văn hóa tiếng Việt, truyền thống giáo dục cho các thế hệ mai sau. Hai mươi lăm năm, trải qua bao thăng trầm, nếu không có sự yểm trợ tích cực của quý vị hảo tâm còn nghĩ đến tương lai của thế hệ con em chúng ta, quý phụ huynh còn mong muốn cho con em chúng ta giữ được nề nếp, phong tục của dòng giống Lạc Hồng qua bốn ngàn năm văn hiến, và quý báu vô cùng là sự hy sinh vô bờ bến của quý thầy, cô hàng tuần đến trường hướng dẫn, dạy dỗ các em từ những chữ cái đến những dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng của tiếng Việt thân thương, từng bài công dân giáo dục đầy nhân bản, những lịch sử oai hùng của dân tộc và giải giang sơn gấm vóc mà cha ông ta đã dày công dựng nước, giữ nước.25 năm đánh dấu một phần tư thế kỷ, hơn 90 thành viên trong gia đình Hồng Bàng hàng tuần vẫn tiếp tục công cuộc bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa nhân bản, góp phần nhỏ bé của mình đào tạo hướng dẫn các thế hệ tương lai. Thế hệ tương lai sẽ là các em học sinh siêng năng nơi trường học, đứa con ngoan trong gia đình, một công dân tốt trong xã hội, rạng danh là người Việt muôn đời…”Trong dịp nay Thầy Mai Hiếu Trực thiết tha kêu gọi sự tiếp tay nhiều hơn nữa của cộng đồng để chúng ta tiếp tục làm tròn sứ mạng bảo tồn và phát huy truyền thống Việt tại hải ngoại.Tiếp theo phần biểu diễn trống do cô Cindy Trần hướng dẫn đã được tưởng thưởng những tràng pháo tay that lớn.Sau đó một số các em học sinh lên hợp ca bản “Bonjour Việt Nam” bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếp theo các em lớp Mẫu Giáo 3 mới học được một tháng lên biểu diễn đánh vần thuộc lòng 24 chữ cái một cách thông thạo.Sau đó là lời phát biểu của cô Bùi Phong Thu, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân và đại diện phụ huynh học sinh, tất cả mọi người đều ca ngợi sự hy sinh của các thầy, cô giáo, qúy vị phụ huynh để cho Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng mỗi ngày một phát triển.Tiếp tục chương trình Đại diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California lên tặng bằng tưởng lục ghi nhận những đóng góp lớn lao của Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng.Sau đó là các em trình diễn vở kịch “Tài Hùng Biện” do các em lớp 7 thực hiện, qua cuộc tranh luận thât sôi nổi giữa một đội nam và một đội nữ qua đề tài “Có nên đưa Cha, Mẹ già vào viện dưỡng lão hay không?”Sau phần trình diễn kịch, Hội Đồng Quản Trị trao tặng quà đến quý thầy, cô.Chương trình văn nghệ bắt đầu với phần trình diễn của các Thầy, Cô và các nghệ sĩ than hữu. Kết thúc chương trình văn nghệ với nhạc phẩm “Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con vẫn còn đây”. Chương trình kỹ niệm 25 năm kết thúc bằng bữa tiệc Tạ Ơn vào buổi tối cùng ngày tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim.Trung Tâm được điều hành bởi một Ban Quản Trị gồm quý thầy, cô: Chủ Tịch, Mai Hiếu Trực; Phó Chủ Tịch, Nguyễn Tiến Thịnh; Thủ Qũy, Huỳnh Thị Ngọc; Thư Ký, Trần Anh Việt; Ủy viên phụ trách Võ Thuật, Tôn Thất Thiệu, Ủy viên phụ trách An ninh, Tật tự Lâm Văn Quang.Ban Điều Hành gồm: Trung Tâm Trưởng, Bùi Phong Thu; Trung Tâm Phó, Mai Nguyễn Ann; Giám Học, Nguyễn Tấn Tước; Thư Ký, Nguyễn Ngọc Trúc và Phan Ngọc Liên Chi; Giám Thị, Nguyễn Hoàng Hưng và Phạm Vũ Duy; Phụ trách Kỹ Thuật, Vũ Thiện Minh và Trịnh Phi Bằng Phil; An Ninh Trật Tự, Lý Quang Phước; Phụ trách Xã Hội, Trần Thanh Văn, Phan Kim Lan, Bùi Kim Huyền, Lý Nguyệt Thường, King May Khanh, Nguyễn Thị Kim Phụng.Mọi chi tiết liên lạc với TTVH Hồng Bàng: (714) 721-9603, (714) 464-9046, hoặc Email: tthongbang@aol.com.