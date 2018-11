(Xem: 56)

Thương vụ của thương hiệu Gap giảm 7% toàn cầu trong quý vừa qua. Tuy nhiên, Gap Inc tăng tổng thương vụ 6.5% để tới 4.09 tỷ đôla với sức tăng kinh doanh của hệ thống tiệm Old Navy , và tăng 2% của hệ thống tiệm Banana Republic. Tổng lợi tức tăng tới 266 triệu đôla, tăng 37% so cùng kỳ năm trước.