Quốc Hội CSVN Dưới Quyền Bộ Công An

Vi AnhTrong phiên họp của cái gọi là Quốc Hội đảng cử dân bầu của CSVN, một đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng lên tiếng nói Công an Cảnh sát có những “sai phạm rất là khủng khiếp, không thụ lý tin báo tố giác tội phạm là 94%, chậm gửi quyết định cho viện kiểm sát 80%, xử lý tin quá hạn 99,7%, vi phạm tống đạt là 100%” để chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Nhưng đại biểu than thở rằng “hôm đó tôi là người đưa ra chất vấn với các bộ trưởng, trưởng ngành nhưng không nhận được thông tin phản hồi”. Thay vào đó Nguyễn Hữu Cầu, một đại tá và cũng là đại biểu lên tiếng “đề nghị ông Nhưỡng nói rõ vấn đề này cho lực lượng công an, “nếu không anh em rất là phân tâm”.Mấy ngày sau dư luận dân chúng trong nước rất bất bình Ô. Bộ Trưởng Công An Tô Lâm. Ông đầu ngành công an cảnh sát, người thực tế có quyền thế như phó vương của CSVN bèn bày binh bố trận hạ bệ đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Niên giám của Quốc Hội CSVN và thời sự trên các trang mạng xã hội cho biết đại biểu nhân dân tại Quốc Hôi CSVN Lưu Bình Nhưỡng là một người gốc tỉnh Bến Tre, có bằng tiến sĩ ngành luật và là người có sự cọ xát với đời sống pháp luật khá nhiều. Ông Lưu Bình Nhưỡng còn là người đại diện cho cử tri phản ánh ở nghị trường Quốc Hội nhiều vấn đề nóng bỏng về các vụ án, vụ việc mà xã hội đặc biệt quan tâm.Ông Lưu Bình Nhưỡng đã có tinh thần trách nhiệm để đưa ra vấn đề, nhưng ngành công an lại có thái độ trả thù, triệt hạ như vậy. Điều này có thể vì ông Lưu Bình Nhưỡng phản ánh số liệu đó đụng chạm quá mạnh vào sự tự ái hay vào tính bảo thủ của một cơ quan pháp luật ngành công an.Sau hơn một tuần chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lưu bình Nhưỡng với Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm diễn ra vào ngày 31 tháng 10, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, truyền thông quốc nội của Đảng Nhà Nước CSVN ‘bề hội đồng’, đánh đại biểu Nhưỡng tơi tả. Đảng ủy Bộ Công an Trung ương kiến nghị Đảng đoàn Quốc hội xem xét sự việc của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đồng thời có hình thức xử phạt vi phạm liên quan đến việc phát ngôn và đánh giá, nhận định tình hình bị cho gây dư luận xấu của vị đại biểu tỉnh Bến Tre này. Bộ Công An, vào ngày 5 tháng 11 còn công bố một thông cáo trên Cổng Thông tin Điện Tử của Bộ này rằng những số liệu mà ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đưa ra trong phiên chất vấn sáng 31/10/2018 là không chính xác.Vào ngày 9 tháng 11, truyền thông của Đảng Nhà Nước CSVN trong nước còn loan tin gọi là dẫn lời của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, rằng ông sẽ chấp nhận quyết định của cấp trên liên quan phát biểu chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm về điều mà ông Lưu Bình Nhưỡng nói rõ là vi phạm khủng khiếp của Cơ quan Điều Tra Công an.Thế là một lần nữa trong quá nhiều lần không thể liệt kê hết được, rằng quyền phát biểu, quyền bất khả xâm phạm của đại biểu tại Quốc Hội trên danh nghĩa truyền thống, hiến pháp nhưng không thực chất, thực dụng, cho thấy bộ công an, ‘báo đài’ của CSVN vứt vào sọt rác. LS. Trịnh Vĩnh Phúc, thuộc Đoàn Luật sư TP/HCM cho rằng Bộ Công An đang sử dụng quyền lực để “trả đũa” vị ĐBQH có tâm huyết là ông Lưu Bình Nhưỡng. Luật sư Phúc nêu lên nhận xét của ông với RFA rằng: “Ông Lưu Bình Nhưỡng đã có tinh thần trách nhiệm để đưa ra vấn đề, nhưng ngành công an lại có thái độ tiếp nhận như vậy. Điều này có thể vì ông Lưu Bình Nhưỡng phản ánh số liệu đó làm va đập quá mạnh vào sự tự ái hay vào tính bảo thủ của một cơ quan pháp luật ngành công an. Trong trường hợp này, tôi nghĩ ngành công an lý ra phải bình tĩnh để tiếp nhận vấn đề, và người đứng đầu ngành là Bộ trưởng Tô Lâm cần nên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu thì tốt hơn là tạo ra hiệu ứng gồm cả báo chí và một số cơ quan phản bác, truy buộc, cô lập đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Tôi cho đó là cách hành xử không có văn hóa đúng chuẩn mực ở nơi chốn nghị trường Quốc Hội.”Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh Đại biểu Quốc hội có được đặc quyền “miễn trừ trách nhiệm” khi phát biểu trước diễn đàn Quốc Hội cho nên nếu như ngăn cản và cô lập ông Lưu Bình Nhưỡng thì chẳng khác nào đó là cách hạn chế những quyền của người dân, quyền của cử tri mà ông Lưu Bình Nhưỡng là người đại diện.Vào ngày 8 tháng 11, truyền thông trong nước dẫn lời bình luận của ông Lê Như Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII rằng Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói riêng và các vị Đại biểu Quốc hội nói chung đều có quyền miễn trừ, có quyền nói lên tiếng nói độc lập và đặc biệt chỉ có như thế trong diễn đàn Quốc Hội thì mới có sự tranh luận tốt được.Cộng đồng cư dân mạng tại Việt Nam đặc biệt lưu tâm đến vụ việc của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng khi vị đại biểu này sử dụng mạng xã hội để chia sẻ tâm tư liên quan đến việc chất vấn Bộ trưởng Bộ Công An hôm 31/10.Qua tài khoản Facebook Lưu Bình Nhưỡng, chủ nhân cho biết mình là ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cùng chia sẻ với lời khẳng định rằng “là ĐBQH chuyên trách ở Trung ương, lại là người luôn phải biết lắng nghe tiếng Dân, tôi không được phép làm điều trái đạo lý và đi ngược lòng Dân”. ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng mong muốn người dân và cử tri quan tâm, giám sát các hoạt động của đại biểu do họ bầu ra, ủng hộ Quốc Hội bằng cách góp ý kiến, bàn luận với tinh thần cởi mở, dân chủ, thẳng thắn và không nên có thái độ hằn học, cực đoan, xúc phạm người khác.Trong khi cộng đồng cư dân mạng tỏ ra ủng hộ việc làm của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng ở nghị trường cũng như trên mạng xã hội, thì truyền thông chính thống tập trung đăng tải nhiều thông tin phản bác đối với vị ĐBQH của tỉnh Bến Tre, mà nhiều người cho rằng do Bộ Công An chỉ đạo.Nhà hoạt động dân chủ-Facebooker Đinh Quang Tuyến nói với RFA: Từ xưa đến giờ, bên công an chỉ đàn áp người dân. Họ hành xử hoàn toàn không theo luật pháp mà theo lực. Còn bây giờ, với Luật An ninh mạng thì tất cả trở thành nô lệ một cách tuyệt đối của công an, kể cả Quốc Hội.Đài Á Châu Tự Do ghi nhận ý kiến của một số người từ Bắc đến Nam đều có cùng nhận xét cho rằng nhà cầm quyền CSVN dùng “công an trị” để điều hành quốc gia và họ mong mỏi sẽ có nhiều hơn các vị ĐBQH giống như Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cất lên tiếng nói, nguyện vọng của họ đến Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.Trả lời câu hỏi RFA rằng không ít những người chúng tôi tiếp xúc quả quyết Nhà nước và Bộ Công An Việt Nam dùng Luật An ninh mạng để khống chế các quyền được hiến định của công dân, như quyền tự do biểu đạt, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do truyền thông và như lời khẳng định của nhà hoạt động dân chủ Đinh Quang Tuyến rằng “giặc không ở đâu xa, mà giặc chính là lực lượng những người mặc sắc phục công an bóp nghẹt và đàn áp tiếng nói của người dân bằng Luật An ninh mạng”.Chế độ CSVN là cảnh sát trị, công an trị. Công an giết dân trong đồn, Công an gian ác với dân khắp nơi. Đảng CSVN dùng công an để bảo vệ Đảng và thống trị dân chúng VN. Công an tàn ác gian ác với dân là vì Đảng. Công an từng trương bảng “Đảng còn thì công an còn.”./.(VA)