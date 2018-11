Pakistan Chống Tàu: Tấn Công Sứ Quán TQ, 7 Người Chết, Gồm 2 Cảnh Sát, 2 Thường Dân

ISLAMABAD - Vụ bạo động tấn công tòa lãnh sự Trung Cộng tại Karachi nêu quan ngại về an ninh của Hoa-kiều tại Pakistan.Giới chuyên môn nhận xét: dân thường phản đối các dự án liên doanh với Trung Cộng tại tỉnh bang Baluchistan.Thông tấn Đức DW cho biết: nhóm nhận trách nhiệm vụ tấn công lãnh sự quán Karachi là du kích ly khai muốn Baluchistan độc lập với chính quyền Islamabad.Tỉnh bang Baluchistan tiếp giáp Iran và Afghanistan ở hướng tây.Tin cảnh sát ghi: 3 tay súng (gồm 1 người mang áo bom) bị đẩy lui tức khắc – kết quả là 7 người chết, gồm 2 cảnh sát và 2 thướng dân.Liền sau đó, Beijing hô hào Islamabad tăng cường bảo vệ an ninh với mọi công dân của họ.Tấn công khủng bố không là hiếm tại Pakistan – nhưng vụ bạo động hôm Thứ Sáu tuần qua không có liên quan với Hồi Giáo quá khích.Baluchistan đang là tỉnh bang đông dân nhất và nghèo nhất nước.Dự án liên doanh với Trung Cộng loan báo năm 2015 dự kiến xây dựng thương cảng, đường sắt và ống dẫn dầu nối liền với tỉnh Xinjiang, cũng làm tăng tiến giao thông giữa Hoa Lục và Trung Đông.Phong trào ly khai Baloch, cả phe quân sự và dân sự, phản đối sự can dự gia tăng của Trung Cộng.Giới quan sát cho hay: phong trào ly khai tăng cường độ hoạt động từ năm 2006 sau vụ ám sát thủ lãnh Nawab Akbar Bugti, 1 nhà hoạt động yêu nước. Islamabad được hô hào ngưng chiến dịch quân sự tại Baluchistan để tìm giải Pháp chính trị với phe ly khai thì hơn.Trong 1 cuộc phỏng vấn của nhà báo phương tây, chính khách lưu vong Brahamdagh Bugti, lãnh tụ của Baloch Republican Party, nói rõ: chủ tâm của Beijing là thuộc địa hóa Baluchistan.