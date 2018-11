Thổ Nhĩ Kỳ: Truy Tố Giáo Sĩ Gulen và 27 Người Khác

ANKARA - Thông tấn quốc doanh Anadolu đưa tin: giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh truy tố 28 người tội mưu sát ĐS Nga năm 2016.1 đối tượng trong số này là giáo sĩ Fethullah Gulen sống lưu vong tại Hoa Kỳ từ nhiều năm còn bị chỉ danh là chủ mưu vụ đảo chính bất thành Tháng 7-2016.ĐS Karlov bị bắn chết vào Tháng 12-2016 khi khai trương triển lãm ảnh tại Ankara – hung thủ là cảnh sát viên bản xứ Mevlut Mert Altintas đã bị cảnh sát đặc biệt bắn hạ không lâu sau.Công tố loan báo: 28 nghi can bị truy tố về các hoạt động xâm phạm trật tự hiến định, tham gia khủng bố, mưu sát ĐS Nga để tạo ra không khí hoảng loạn trong dân chúng.7 tháng trước, 1 tòa án Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh truy nã 8 nghi can, gồm giáo sĩ Gulen. Danh sách nghi can cũng ghi tên giáo sư Serif Ali Tekalan, có liên lạc với giáo sĩ Gulen và đang là viện trưởng của North American University (tại Texas).