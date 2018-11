Black Friday: Doanh Thu Qua Mạng Tăng Kỷ Lục 28%

NEW YORK - Người tiêu thụ xếp hàng dài chờ váo các siêu thị mua quần áo và vật dụng điện tử đại hạ giá theo thông lệ khuyến mãi cuối năm là bằng chứng kinh tế khả quan.Lưu lượng xe cộ tại các thương xá là lành mạnh trong lúc doanh số bán hàng qua mạng tăng đáng kể - nhưng, chi tiết về doanh thu của các cửa hàng xây bằng gạch/vữa chưa được biết trong 5, 6 ngày.Nhà phân tích Dana Telsey làm việc tại Telsa Advisory Group nói “Black Friday năm nay không có vẻ cấp bách và có vẻ như hoạt động mua bán bận rộn cuối tuần tại nhiều nơi”. Theo lời bà, khuyến mãi đã bắt đầu quảng cáo từ vài tuần – các nhà bán lẻ không tỏ vẻ thất vọng.Giới đầu tư ngờ rằng hoạt động bán lẻ đã đạt mức cao điểm trong quý 2, nghĩa là việc kinh doanh bắt đầu giảm yếu.Tin từ Adobe Analytic cho biết: tính vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, doanh số bán hàng qua mạng tăng 28% so với ngày này năm trước, đạt 6.4 tỉ MK.Liên đoàn bá lẻ tiên đoán doanh thu Tháng 11 và Tháng 12 tăng giữa 4.3% và 4.8%, trị giá từ 717.45 tỉ đến 720.89 tỉ, là tăng trung bình 3.9% so với 5 năm qua.