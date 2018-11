Giảng Viên Đấm Vào Mặt Trưởng Khoa Học Viện QLGD

HANOI -- Giảng viên đấm vào mặt Trưởng khoa ở Học viện Quản lý giáo dục...Báo Giáo Dục Việt Nam kể lại câu chuyện dị kỳ...Bản tin trên báo GDVN gọi đây là “một vụ việc nghiêm trọng, làm xấu hình ảnh của người thầy, vì vậy cần phải làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm khắc, tránh tình trạng bao che, dung túng.”Chiều ngày 21/11, trong cuộc họp tại Khoa Công nghệ thông tin của Học Viện quản lý giáo dục, một sự việc phi giáo dục xảy ra khi giảng viên Nguyễn Văn Đoài đã đấm vào mặt tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng khoa công nghệ thông tin.Sự việc này đã gây bất ngờ cho các cán bộ giảng viên trong Học Viện quản lý giáo dục - nơi đào tạo cán bộ quản lý cho nghề giáo.Ngày 22/11, trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, ông Lê Thành Kiên xác nhận có vụ việc này xảy ra.Ông Kiên cũng cho biết, nhà trường đã biết được vụ việc và đang yêu cầu tổ bộ môn và khoa có ý kiến chính thức.Bảo GDVN ghi lời ông Kiên cho rằng, đây có thể do tâm lý của ông Đoài chứ không phải do xích mích hay do tranh luận.Theo ông Kiên, thời gian qua tâm lý của ông Đoài có dấu hiệu không bình thường. Trong học kỳ 1 năm học này ông kêu đau đầu và yêu cầu khoa không bố trí giảng dạy.Tuy nhiên, ông Kiên thừa nhận hiện vẫn không có chứng nhận y tế hay bất kỳ giấy tờ nào chứng minh ông Đoài không bình thường.Ngoài ra, ông Kiên còn chia sẻ thêm: “Nếu như việc này xảy ra với một giáo viên bình thường thì học viện sẽ có biện pháp xử lý nghiêm. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt.Hướng xử lý vụ này là nhà trường sẽ yêu cầu khám sức khỏe. Nếu có triệu chứng thì phải được điều trị.Do đó, nhà trường chưa đưa ra hình thức kỷ luật thời điểm này. Nếu ông Đoài khám mà có kết quả bình thường như các giảng viên khác thì Học viện sẽ xử lý nghiêm khắc”.Liên quan đến vấn đề này, bà Vũ Lê Quỳnh Giang, Phó trưởng Khoa Công nghệ thông tin - người có mặt thời điểm vụ việc xảy ra kể lại, chiều 21/11, khoa họp chuyên môn và họp thăm dò ý kiến về tổ trưởng tổ chuyên môn của Tổ Công nghệ thông tin.Trong cuộc họp ông Đoài vui vẻ nhưng khi mọi người đang viết phiếu lấy ý kiến thì có xô xát xảy ra giữa ông Đoài và ông Hùng. Bà Giang nhanh chóng chạy đi gọi ông Lê Thành Kiên.Đặc biệt, báo Giáo Dục VN ghi nhận rằng ông Đoài không giảng dạy trong học kỳ này, và có thể là do nổi nóng vì câu nói gì đó:“Bà Giang cho rằng, bản thân trong khoa luôn vui vẻ bình thường, còn giữa cá nhân ông Đoài và ông Hùng có vấn đề gì không thì bà không biết.Bản thân ông Đoài là người bình thường. Trong học kỳ này, ông Đoài báo ốm nên đã không phân công giảng dạy.Theo bà Giang, quan điểm xử lý là sai đến đâu xử lý đến đấy.Bà Giang lý giải, hành động có thể trong lúc nóng quá không kiềm chế được. Vì trước khi sự việc xảy ra, ông Hùng có nói cái gì đó.”Giảng viên Nguyễn Văn Đoài nhìn nhận rằng vung nắm đấm chỉ vì “bức xúc” thôi.Bản tin GDVN kể:“Cũng liên quan đến vụ việc này, bà Ninh Thị Thanh Tâm, phụ trách công đoàn của Khoa Công nghệ Thông tin cho biết, sau khi sự việc xảy ra bà có hỏi ông Đoài thì thấy trạng thái tâm lý của ông là bình thường.Ông Đoài cho rằng: “Vụ việc không có gì nghiêm trọng, vì chỉ là bức xúc trong người”. Còn cụ thể bức xúc cái gì thì ông Đoài không nói.”