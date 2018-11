Viễn Ảnh Về Nghiệp Đoàn “Không Làm Chính Trị”

(Xem: 240)

đồng thuận trao Giải Thưởng “Sống Vì Tha Nhân” (Living For Others) và đề cử “Đại Sứ Hòa Bình - UPF” (UPF Ambassador For Peace) cho LS Trần Kiều Ngọc, nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền - 10 tháng 12