Cá Voi Chết Ở Nam Dương Nuốt 1,000 Miếng Rác Nhựa

Nhắc nhở mới nhất về nguy hiểm của ô nhiễm trong đại dương của chúng ta là cái chết của con cá voi tại Nam Dương được tìm thấy 13.2 pounds (6 kí lô) rác nhựa trong bao tử.Cá voi dài 31.17 foot được phát hiện gần Đảo Kapota Island tại Công Viên Quốc Gia Wakatobi, nằm ở đông nam của Sulawesi.Các viên chức công viên phát hiện nhiều bao, chai nhựa, dép và 115 ly nhựa trong bao tử của con cá voi, cũng như hơn 1,000 mảnh dây.“Dù chúng tôi chưa thể suy đoán nguyên nhân của cái chết, nhiều sự thật mà chúng tôi thấy là rất thật,” theo Dwi Suprapti, điều hợp viên bảo tồn loài sinh vật biển tại WWF-Indonesia, cho biết trong một thông báo gửi cho CNN.Sự khám phá rùng rợn được thực hiện tại một khu vực nổi tiếng với du khách và vào lúc gia tăng quan ngại về ảnh hưởng của ô nhiễm rác nhực trên sinh vật biển.Trong tháng 6, một con cá voi ngắn chết tại miền nam Thái Lan và sau đó tìm thấy đã nuốt hơn 17 pounds bao nhựa. Trong thời gian khám nghiệm tử thi, các bác sĩ thú y phát hiện hơn 80 bao nhựa trong bao tử của con cá voi.Một phúc trình năm 2015 của Ocean Conservancy và the McKinsey Center for Business and Environment cho thấy rằng hơn 50% rác nhựa trong biển trên thế giới đến từ Trung Cộng, Nam Dương, Phi Luật Tân, Thái Lan và Việt Nam, điều này cho thấy rằng 2 con cá voi chết trong vùng biển nguy hiểm cho sinh vật sống ở biển.