LHQ Báo Động An Ninh Tệ Hại Hơn Tại Miền Tây Cameroon

YAOUNDE - Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc báo động: tình hình an ninh tại vùng nói tiếng Anh của Cameroon ngày càng trở nên tệ hại hơn – tin tức về bạo hành của lực lượng an ninh và loạn quân ly khai được ghi nhận hàng ngày.Phát ngôn viên Ravina Shamdasani xác nhận: 2 phe cùng xâm phạm nhân quyền tại các vùng tây nam và tây bắc.Loạn quân bắt cóc, giết người tùy tiện trong lúc quân chính phủ bắn người không xét xử.Bà Shamdasani hô hào các bên tự chế - bà mô tả chi tiết vụ bắt cóc gần đây nhất tại trường trung học Bamenda với 8 học sinh và 1 viên chức là nạn nhân. Giáo xứ can thiệp và phụ huynh nộp tiền chuộc để con em được trả tự do.Về phần quân chính phủ, hôm 20-10, 4 dân làng bị bắn chết trong lúc lực lượng an ninh giao chiến với du kích tại làng Rom của tỉnh Nwa – 4 ngày sau, 2 người đàn ông bị nghi là loạn quân ly khai bị giết.Mấy tháng trươc cũng có tin tức tương tự. Nhà báo cho hay: cuộc biểu tình Tháng 10-2016 chống lại kỳ thị cơ cấu biến thành bạo động mấy tháng sau, và gia tăng tệ hại.Hậu quả là trên 436,000 người di tản trong nước – hơn 30,000 dân bỏ xứ sang Nigeria.