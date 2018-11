Mật Báo Viên Mỹ Trà Trộn Vô Đoàn Di Dân Để Theo Dõi

WASHINGTON - Có mật báo viên ăn lương Bộ nội an (DHS) trong “đoàn lữ hành” gồm hàng ngàn di dân Trung Mỹ mưu toan vượt biên vào Hoa Kỳ.2 viên chức DHS cho biết: mật báo viên thu thập tin tình báo và theo dõi tin nhắn text bằng điện thoại di động của di dân.Khoảng 4000 di dân, đa số từ Honduras, dùng ứng dụng WhatsApp để trao đổi thông tin trong lúc di chuyển đến biên giới nam Hoa Kỳ.DHS cũng có phái viên làm việc với chính quyền Mexico để theo dõi mọi biến chuyển và nguy cơ an ninh tiềm ẩn.Hôm Thứ Hai, viên chức DHS cho biết: đoàn lữ hành muốn phóng chạy qua các lane của xa lộ tại 1 cổng biên giới gần San Diego – nên, cơ quan kiểm soát thuế và biên giới (ICE) đóng tất cả các lane chạy về hướng bắc từ 3 giờ đến 6 giờ sáng.Nhưng, phục kích không xẩy ra. Cựu viên chức DHS xác nhận: thuê mật báo viên theo dõi không là trái luật, nhưng nêu quan ngại về nguồn cấp tài nguyên. Tuyên bố của phát ngôn viên DHS ghi “Làm ngơ di dân là sai – nhiều kẻ tội đồ trà trộn. Chúng tôi có nghĩa vụ bảo đảm biết người qua biên giới là ai để bảo đảm chống lại nguy cơ an ninh - mọi dấu chỉ trái lại là thiếu thông tin”.