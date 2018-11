Hậu Duệ VNCH, Hội Multi Cultural Fest Foundation Tổ Chức Tiệc Tri Ân Các Chiến Sĩ Quân Lực VNCH Và Đồng Minh

Trong tiệc Tri Ân.Westminster (Bình Sa)- - Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa là cô Thanh Hương (Bolsa Tickets) và anh John Bùi Tuấn Dzũng Hội Multi Cultural Fest Foundation đã tổ chức buổi tiệc Tri Ân các chiến sĩ quân lực VNCH và đồng minh đã sát cánh chiến đấu bên nhau để bảo vệ miền Nam Việt Nam.Tiệc tri ân đã được tổ chức vào lúc trưa Chủ Nhật ngày 18 tháng 11 năm 2018 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Thành phố Westminster.Tham dự buổi tiệc có một số các cựu quân nhân thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa như: Hải Quân, Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Lực Lượng Người Nhái, Lực Lượng Đặc Biệt, Lực Lượng Biệt Hải, Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Dù, Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Quân Trường Đồng Đế Nha Trang, Trường Võ Bị Quốc Gia, Hội Nữ Quân Nhân, Quân Cảnh, Cảnh Sát Quốc Gia…Một số các cựu chiến binh Hoa Kỳ, Nam Hàn đã từng sát cánh chiến đấu tại miền nam Việt Nam, trong đó có cựu Trung Tá Robert L. Turley (U.S. Marine Corps) người có công đưa 4,500 người Việt tỵ nạn cộng sản đến trại Camp Pendleton.Nghi thức chào quốc kỳ Việt- Mỹ và phút mặc niệm, trong phút mặc niệm với tiếng kèn truy điệu để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do, theo lễ nghi quân cách do Chiến hữu KQ Nguyễn Văn Chuyên và anh Phạm Công điều khiễn.Điều hợp chương trình buổi tiệc do: Tài tử Joseph Hiếu (vai chính trong film Ride The Thunder) và xướng ngôn viên Hồng Vân.Mở đầu buổi tiệc, cô Thanh Hương, con gái của cố sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức, ông Vũ Quang Ninh, nguyên sáng lập Little Saigon Radio cùng anh Tuấn dũng là hai người trong Hội Multi Culture Fest đứng ra tổ chức buổi tiệc lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người tham dự. Cô Thanh Hương nói: “Khi cuộc chiến Việt Nam diễn ra cô còn rất nhỏ, chưa hiểu biết gì nhưng sau này cô được cha là ông Vũ Quang Ninh kể cho nghe những sự chiến đấu gian nan trong nguy hiểm, những sự hy sinh anh dũng của người lính Quân Lực VNCH cũng như đồng minh, vì lý tưởng bảo vệ tự do họ đã rời xa vợ con, gia đình, tổ quốc đến Việt Nam chiến đầu bảo về nền độc lập, tự do dân chủ cho Miền Nam Việt Nam, cô hết sức ngưỡng mộ và thán phục; từ ý thức đó, cô và anh Tuấn Dũng quyết định tổ chức buổi tiệc Tri Ân này để đền đáp phần nào công ơn của các chiến sĩ đã hy sinh vì lý tưởng cho Việt Nam Cộng Hòa.”Cô Thanh Hương cho mọi người biết, mặc dù không bán vé nhưng nhờ các mạnh thường quân, trong đó có chủ nhân nhà hàng Paracel, ông bà Hoàng Thông giúp đỡ nên cũng vừa đủ trang trải.Trong phần trình bày bằng Anh ngữ, Anh Tuấn Dũng ngỏ lời tri ân các chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã góp phần chiến đấu để bảo vệ nền tự do dân chủ cho miền Nam Việt Nam trước đây.Anh cho biết: “nếu không có các mạnh thường quân sau đây thì buổi tiệc này sẽ không thể có được, và anh hết lòng tri ân các cơ sở thương mại cũng như cá nhân các vị mạnh thường quân như: Bolsa Tickets, Family Choice, 24/7 CARE, Tổ hợp LS Đỗ Phủ, Anh Tuấn; Best Care Tax & Insuarance, Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt, Lees Sandwiches, Johns Incredible –Pizza Co.; PnS (Perfect n Simple); TTF, Châu Thụy, Tổ hợp LS Nguyễn Quốc Lân, cựu Nghị viên Tony Lâm, ông Thọ, chủ nhân siêu thị Á Đông, v.v…Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Ban tổ chức buổi tiệc đã trao tặng ông chủ nhà hàng Paracel và các người điều hợp chương trình mỗi người một vòng hoa. Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ than hữu trình diễn.