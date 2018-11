Trump Đưa Quân Đến Biên Giới, Dân Tốn 220 Triệu Đô

Lê Minh Hải

- Hỏi: Đã có bao nhiều người bị chính phủ Hoa Kỳ trục xuất trong năm 2018?

- Đáp:

- Hỏi: Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ đang bàn thảo về một "Thỏa Thuận Nước Thứ Ba An Tòan". Thỏa thuận này là gì?

- Đáp:

- Hỏi: Hiện nay có bao nhiêu di dân bất hợp pháp đang bị giam giữ?

- Đáp:

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ và Facebook.com/rmiodp(Robert Mullins International) Ngũ Giác Đài nói rằng đoàn di dân không phải là mối đe dọa của Hoa Kỳ, nhưng ông Trump đang gửi quân đội đến biên giới và điều này sẽ tốn phí 220 triệu mỹ kim.Đòan di dân đang ở Mễ Tây Cơ và đang đi đến biên giới Hoa Kỳ. Theo Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, quyết định của Tổng thống Trump muốn đưa quân đến biên giới Hoa Kỳ - Mễ Tây Cơ có thể mang lại tốn phí cho người dân trả thuế 220 triệu mỹ kim. Con số phí tổn kể trên có thể thay đổi tùy theo mức độ của công tác này.Bộ Quốc Phòng ước chừng sẽ có 7.000 quân đóng tại các tiểu bang California, Arizona và Texas để chặn một đòan di dân khỏang 3.500 người ở các nước Trung Mỹ đang tìm cách xin lánh cư tại Hoa Kỳ, nhưng Tổng thống Trump nói rằng ông muốn đưa 15.000 quân đến biên giới.Tổng thống mô tả đòan di dân khốn khổ là một "sự xâm lược", tuy nhiên, Bộ Quốc Phòng cho biết đòan di dân không mang lại một sự đe dọa nào cho Hoa Kỳ.Cơ quan Biên Phòng cho biết đã bắt giữ 50.000 di dân bất hợp pháp trong tháng MườiBiên Phòng Hoa Kỳ nói rằng cơ quan này đã bắt giữ hơn 50.000 người băng qua biên giới Hoa Kỳ - Mễ Tây Cơ bất hợp pháp. Đây là con số lớn nhất kể từ năm 2014. Cùng lúc, Tổng thống Trump ban hành một sắc lệnh hành pháp nói rằng bất cứ người nào nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp từ Mễ Tây Cơ, không có sự giám sát của nhân viên biên phòng, sẽ không hợp lệ để xin lánh cư.Cơ quan Biên Phòng nói rằng 50.975 người đã bị bắt phía tây nam biên giới vào tháng Mười vừa qua. Con số này bao gồm 4.991 trẻ em không có thân nhân. Và con số 23.121 người khác được xem là "những đơn vị gia đình", gồm có cha mẹ và con cái đi cùng với nhau.Nhân viên Biên Phòng nói rằng có sự khủng hỏang ở biên giới tây nam, đặc biệt là miền Nam tiểu bang Texas, vốn là hành lang bận rộn nhất cho những vụ vượt biên bất hợp pháp.Việc trục xuất đạt kỷ lục mới trong năm 2018Một con số cao kỷ lục về số người bị trục xuất đã được lệnh phải rời khỏi Hoa Kỳ trong năm 2018. Các viên chức di trú đã ra lệnh trục xuất 287.741 người trong tài khóa chấm dứt vào ngày 30 tháng 9 năm 2018 vừa qua. Đây là con số trục xuất cao nhất trong 26 năm qua. Lý do quen thuộc nhất để trục xuất vẫn là "nhập cảnh không được kiểm tra", chiếm 42.5% số người bị trục xuất mới. Chỉ có 5% người bị trục xuất phạm trọng tội , và 1.3% dựa trên cơ sở có thể liên hệ đến khủng bố.Sự gia tăng trục xuất bắt nguồn từ các chính sách thi hành luật khắc nghiệt. Trong tuần lễ đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp nới rộng danh sách của những di dân bất hợp lệ để có thể trục xuất ngay lập tức. Lệnh này trao quyền cho cơ quan ICE (tức Immigration and Custom Enforcement - Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan) được "điều động mọi phương tiện hợp pháp để thi hành luật di trú của Hoa Kỳ". Và lệnh này nới rộng phạm vi trục xuất để gần như có thể trục xuất tất cả những di dân không có giấy tờ hợp lệ ở Hoa Kỳ.Trước thời hành pháp Tổng Thống Trump, các tòa án di dân đôi khi quan tâm đến tình huống cá nhân của di dân và quyết định không trục xuất một số người. Thiếu hồ sơ phạm tội hình sự, những liên hệ cộng đồng, làm chủ tài sản và các thành viên gia đình đang ở Hoa Kỳ có thể là những lý do làm cho một vị chánh án không trục xuất một người nào đó, mặc dù cá nhân này đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Những lệnh của ông Trump cho cơ quan ICE chấm dứt những việc kể trên. Bất cứ di dân bất hợp pháp nào cũng có thể bị trục xuất mặc dù người di dân này từng là cư dân luôn tuân theo luật pháp của Hoa Kỳ.Cuộc bầu cử Giữa Kỳ và Di trú 2018: Quốc hội sẽ làm gì kế tiếp?Nhiều người Mỹ muốn quốc hội cố gắng kiểm sóat những chính sách chống di trú của hành pháp Trump. Vì đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở Thượng viện, Hạ viện của đa số đảng Dân Chủ khó thể thông qua những luật mà họ muốn thông qua. Nhưng Hạ viện có thể trì hõan hoặc chấm dứt các chính sách chống di trú của Tòa Bạch Ốc và Thượng viện của đảng Cộng Hòa.Các dân biểu của đảng Dân Chủ trong Hạ viện có thể làm gì để giúp người di dân?Đa số thành viên đảng Dân Chủ trong quốc hội có thể sắp xếp lịch trình những buổi điều trần để yêu cầu các viên chức chính phủ trình bày (có tuyên thệ) về một số vấn đề cần thiết. Những vấn đề này có thể là việc chia cách gia đình người di dân, việc chấm dứt chương trình Quy Chế Bảo Vệ Tạm Thời, chương trình DACA và vấn đề số người di dân - chưa bao giờ đông như vậy - đang bị Bộ Nội An giam giữ.Hạ viện có thể điều tra những vấn đề di trú khác, chẳng hạn như tình trạng trì trệ xin nhập tịch, gia tăng tỷ lệ từ chối đơn xin cư trú vì lý do việc làm, và việc điều tra quá kỹ lưỡng về những quyền lợi của đương đơn làm cho việc duyệt xét kéo dài quá lâu....Chúng ta cũng có thể thấy những buổi điều trần về việc Bộ Nội An đề nghị thay đổi các điều luật ra sao, chẳng hạn như gia tăng thời gian giam giữ những gia đình và trẻ em xin lánh cư, và trừng phạt những di dân vì sử dụng những lợi ích công cộng.Hạ viện cũng có thể buộc chính phủ phải đưa ra những tài liệu quan trọng và những chính sách đã bị quốc hội giữ cho đến bây giờ. Họ cũng có thể đưa ra những dự luật hợp pháp hóa chương trình giúp cho Những Người Ước Mơ (Dreamers) và những người đang có Quy Chế Bảo Vệ Tạm Thời được phép ở lại Hoa Kỳ với gia đình họ. Những dự luật này sẽ cần sự thỏa hiệp với Thượng viện.Nhiều người Mỹ hiện nói rằng họ mệt mỏi về môi trường chia rẽ do chính Tổng thống Trump gây ra vì những hành động tấn công không ngừng nghỉ về di trú và những người xin lánh cư. Một quốc hội mới sẽ có cơ hội tạo là một hướng đi mới và một hệ thống di trú nhân bản, trật tự và đáp ứng những nhu cầu của quốc gia chúng ta trong thế kỷ 21.Hỏi Đáp Di TrúĐã có 290.000 người bị trục xuất trong suốt năm 2018. Những di dân bất hợp pháp người Mễ Tây Cơ là quốc tịch bị trục xuất thường xuyên nhất, với khỏang 74.000 người. Khỏang một nửa số người bị trục xuất đến từ các nước Trung Mỹ, bao gồm Guatemala, El Salvador và Honduras.Điều này có nghĩa là những người muốn xin lánh cư tại Hoa Kỳ, nếu đi ngang qua Mễ Tây Cơ để đến Hoa Kỳ, sẽ không bao giờ có thể xin quy chế lánh cư tại Hoa Kỳ. Nếu họ muốn xin lánh cư, họ sẽ phải nộp đơn xin lánh cư ở Mễ Tây Cơ và ở lại nước này sinh sống.Năm nay, những người bị giam giữ ở những trung tâm di trú được xem là nhiều nhất kể từ 2001. Trung bình có khỏang 41.000 người ở nơi giam giữ mỗi ngày. Hành pháp Trump đã xin gần 2 tỷ 800 triệu mỹ kim để nới rộng những nơi tạm giam cho khỏang 49.000 người lớn và 2.500 gia đình.Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com , mục Radio, hay www.facebook.com/rmiodp . 