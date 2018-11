Ấn Độ: Chống Tu Sĩ Công Giáo Lạm Dụng Sex Gia Tăng

NEW DEHLI - Nữ tu nhập đoàn khi đám đông biểu tình tại Kerala đòi hỏi công lý cho số nạn nhân bị các viên chức Công Giáo thế lực lạm dụng tình dục.Thông tấn al-Jazeera cho hay: không có hồ sơ cụ thể về mức độ lạm dụng tại Ấn Độ, nhưng công chúng yêu cầu hành động về những vụ đã bị phơi bày.Hồi Tháng 6, cảnh sát tỉnh bang Kerala thuộc miền nam tiếp nhận hồ sơ tố cáo giám mục của địa phận Jalandhar của tỉnh bang Punjab tại miền bắc.Giám mục được biết với tên Franko Mulakkal bị tố cáo cưỡng hiếp nữ tu “Dòng Tên” nhiều lần từ 2014 đến 2016. Bị cáo bị bắt, được tại ngoại ngày 15-10 với điểu kiện phải trình diện cảnh sát mỗi nửa tháng. 5 nữ tu cũng thuộc Dòng Tên ủng hộ đơn khiếu tố - cả 6 nữ tu đang được cảnh sát bảo vệ.Vài tuần trước, giáo hội Orthodox Syria tại Kerala thành lập 1 tổ điều tra gồm luật sư và tu sĩ để tìm hiểu 1 vụ khác tại thị trấn Kerala, do 1 nữ cư dân Thiruvalla tố cáo.Hôm 14-11, khoảng 250 giáo dân, các nhà tranh đấu nữ quyền và công dân quan tâm tuần hành đến công sở tại thủ phủ tỉnh bang, hô hào hành động chống lại các giáo phẩm sai phạm.Về mặt chính thức, tất cả chi nhánh của giáo hội Công giáo ủng hộ các tu sĩ bị tố giác !!!Ấn bản Tháng 10 của nguyệt san Christward do giáo phận Jalandhar xuất bản quy trách nhiệm truyền thông thổi phồng và tình huống do 1 số nữ tu tạo ra đưa tới quyết định bắt giữ giám mục Mulakkal. Giáo hội không chính thức thừa nhận tố giác của nữ tu là nạn nhân lạm dụng tình dục.Người nữ tu ấy không nản lòng, và tin chắc Thiên chúa sẽ đem lại công lý.