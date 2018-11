New Jersey: Cháy Tòa Lâu Đài Cả Nhà 4 Người Chết Thảm

COLTS NECK - 4 tử thi được thu hồi từ đám cháy lâu đài tại khu vực nhà giàu gần bờ biển New Jersey.Báo địa phương đưa tin: xác của ông Keith Caneiro, giám đốc điều hành của Square One (tại Asbury Park) được phát hiện trước cửa nhà với thương tích do súng đạn gây ra, được tin là không tự gây ra.Thi thể của vợ và 2 con ông ta được tìm thấy trong nhà, theo tin New York Times – 2 đứa trẻ đều dưới 10 tuổi.Vài giờ trước, hỏa hoạn phát sinh lúc 5 giờ sáng tại nhà của Paul (anh em của ông Caneiro) ở Ocean Township cách xa 10 dặm.Nhà chức trách đang tìm hiểu 2 đám cháy có liên quan với nhau hay không.Phóng viên ghi nhận: đám cháy tại Ocean Township không gây thương vong.Hồ sơ xác nhận chủ quyền nhà tại Ocean Township thuộc về vợ chồng Paul và Susan Caneiro. 2 anh em Caneiro dùng chung địa chỉ tại New York từ nhiều thập niên.Sổ sách của hãng Square One ghi Paul Caneiro là phó chủ tịch.Công tố quận Monmouth cho hay: pháp y đang điều tra nguyên nhân của 4 tử vong.Hồ sơ xác nhận: lâu đài cháy nhiều giờ tại Colts Neck thuộc quyền sở hữu của Keith Caneiro 50 tuổi và vợ Jennifer 45 tuổi.Hàng xóm nói với phóng viên: chưa thấy chuyện như thế này bao giờ trong vùng.