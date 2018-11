Trump Tự Chọn Là ‘Nhân Vật Trong Năm’ của Báo TIME

WASHINGTON - TT Trump nghĩ rằng ông nên được tạp chí Time cử làm “Person of the Year” với chân dung in trên trang bìa.Ông biết TIME chọn ai, và không ngạc nhiên: đúng là Donald Trump.Trong lúc đối đầu bất ngờ nhà báo trước khi đi Florida đón lễ Thanksgiving, khi được hỏi ai đáng được TIME vinh danh năm nay, ông trả lời ngay “Không thể tưởng tượng ai khác Trump – bạn có thể tưởng tượng ai khác?”.Ông Trump là “Person of the Year” năm 2016 khi ông đắc cử TT.Các TT Nixon, Johnson, Truman, Reagan được vinh danh 2 lần.Trong chương trình Today năm 2016, ông Trump nhận rằng danh hiệu “Person of the Year” là vinh dự lớn.