Lính Mỹ Được Dùng Vũ Khí Để Kiểm Soát Di Dân Ở Biên Giới

WASHINGTON - Bạch Ốc đã phát thông tư cho phép chiến binh tăng cường an ninh biên giới Mexico được dự phần cưỡng chế pháp luật và dùng phương tiện sát thương với di dân vượt biên.Khoảng 6000 binh sĩ đã được huy động tại các địa điểm quan yếu trên biên giới phía nam, theo lệnh của TT Trump để ứng phó với đoàn lữ hành gồm hàng ngàn di dân Trung Mỹ.Sứ mạng của lực lượng tăng viện này là dựng rào chắn, yểm trợ về tình báo và tiếp vận cho cô quan biên phòng CBP.Tin của Military ghi: 1 biên bản của Bạch Ốc ký chiều Thứ Ba cho phép chiến sĩ thực hành các hoạt động bảo vệ mà bộ trưởng quốc phòng xét là cần thiết, gồm: phô trương hay xử dụng phương tiện, kể cả vũ khí sát thương, kiểm soát đám đông, tạm giam và khám xét.Thông tư này mang chữ ký của chánh văn phòng John Kelly. Cựu Tướng Kelly giải thích: có bằng chứng đoàn lữ hành hàng ngàn di dân có thể phát sinh mất trật tự và bạo động.Bộ nội an ước luợng: có 500 hung đồ trong đoàn lữ hành.Có tin nhà chức trách Mexico đã bắt giữ 34 người với lý do “gây mất trật tự”.