NASA Bất Ngờ Đánh Giá An Toàn Đối Với SpaceX

NASA và SpaceX đã ký kết hợp tác để vận chuyển hàng hóa cho Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS, sắp tới SpaceX cũng sẽ nhận được nhiều hợp đồng phóng vệ tinh cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Đó đều là những hợp đồng lớn và béo bở, hứa hẹn đem lại lợi nhuận khổng lồ cho SpaceX.Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 11/2018, theo một báo cáo mới của Washington Post, NASA đang tiến hành đánh giá an toàn đối với SpaceX. Đây không phải là một cuộc đánh giá an toàn thông thường và được thông báo trước, mà là một cuộc đánh giá bất ngờ sau khi các quan chức tại NASA phát hiện ra CEO Elon Musk của SpaceX sử dụng chất kích thích.NASA không đặc biệt đề cập đến CEO Elon Musk trong cuộc đánh giá an toàn, mà phát ngôn viên chỉ nói rằng: "Cuộc đánh giá an toàn nhằm đáp ứng yêu cầu của NASA về an toàn lao động, bao gồm cả việc tuân thủ một môi trường không có ma túy". Trong khi đó, CEO Elon Musk đã từng uống rượu và hút cần sa trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh cùng với Joe Rogan. Theo quy định, những người làm việc với Chính phủ đều bị cấm sử dụng các chất kích thích như ma túy và cả cần sa.Phản hồi trước báo cáo, đại diện của SpaceX chỉ cho biết rằng: "Chúng tôi rất tự hào khi được hợp tác cùng với NASA. Chúng tôi mong muốn sẽ đưa con người quay trở lại không gian". Còn CEO Elon Musk chưa đăng tweet nào.