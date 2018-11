Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Tổ Chức Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving 2018

CLB Tình Nghệ Sĩ Lễ Tạ Ơn.

Santa Ana (VB)- - Chiều Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11 vừa qua, CLB Tình Nghệ Sĩ đã tổ chức buổi lễ Tạ Ơn nhân dịp lễ Thanksgiving tại nhà hàng Majesty.Theo Nhạc sĩ Cao Minh Hưng, Hội trưởng CLB Tình Nghệ Sĩ cho biết: “ hằng năm đến mùa lễ Tạ Ơn CLB Tình Nghệ Sĩ đều tổ chức tiệc tạ ơn, đây là dịp để Ban Chấp Hành có cơ hội cảm tạ các cơ quan truyền thông báo chí đã luôn hỗ trợ với các bài phóng sự, thông tin về các chương trình sinh hoạt của Hội cũng như các Đài TV mà CLB Tình Nghệ Sĩ hiện đang cộng tác.”Từ 5:30 pm, các anh chị em trong Ban Tiếp Tân đã có mặt để chuẩn bị đón tiếp quan khách. Khác với những buổi tiệc trước đây, buổi tiệc hôm nay được tổ chức giới hạn trong không khí thân mật, đầm ấm với khách tham dự chủ yếu là các anh chị em trong Ban Văn Nghệ, người thân trong gia đình, các thân hữu và các cơ quan truyền thông báo chí mà CLB Tình Nghệ Sĩ đã gửi thư mời đến.Ngoài gần 40 anh chị em trong Ban Văn Nghệ mà chúng tôi thấy những khuôn mặt rất quen thuộc vì luôn xuất hiện trong những chương trình văn nghệ của cộng đồng và các hội đoàn trong những năm tháng qua, còn có sự hiện diện của một số cơ quan truyền thông báo chí như Ký giả Thanh Phong của Báo Viễn Đông, Nhà truyền thông Như Hảo của Đài Phát Thanh Mẹ Việt Nam, đại diện báo Việt Báo, cô Mai Tuyết An - đại diện Đài IBC TV, Hồng Ân, Cang Lê và Huỳnh Anh - đại diện đài Asian World Media, ông Phương và cô Anh - đại diện cho Ký giả Du Miên của Thư Viện Việt Nam và đài VNA-TV, Ký giả Nguyễn Ninh Thuận, v.v.Bắt đầu chương trình là một số các tiết mục văn nghệ do các anh chị em trong Ban Văn Nghệ trình diễn. Sau đó, MC Hồng Vân và Lisa Trần đã mời NS Cao Minh Hưng, Hội trưởng, trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm tạ quan khách, đại diện các cơ quan truyền thông báo chí đến tham dự. Anh gửi lời cảm tạ các báo như Việt Báo, Viễn Đông, Người Việt, Việt Mỹ Magazine, v.v. đã luôn có những bài phổ biến và tường thuật về các sinh hoạt của CLB Tình Nghệ Sĩ. Nhắc đến các Đài TV, anh cũng nói về các chương trình mà CLB Tình Nghệ Sĩ đang hợp tác và tham gia. Sau đó, NS Cao Minh Hưng cũng cám ơn các vị trong Ban Cố Vấn như GS Lê Văn Khoa, Thi Sĩ Quỳnh Giao, Nhà truyền thông Như Hảo và các anh chị Ban Chấp Hành đã luôn sát cánh bên nhau trong những năm tháng qua. Các anh chị em trong BCH cũng được mời lên sân khấu đã chia sẻ những lời cảm tạ.Trong dòp nay, NS Cao Minh Hưng cũng gửi lời cám ơn đến các anh chị trong Ban Hướng Dẫn trong chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ. Đây là một chương trình dành cho các em thiếu nhi mà CLB Tình Nghệ Sĩ đã thực hiện hơn 2 năm qua, đã gây tiếng vang trong cộng đồng và ngày càng có nhiều phụ huynh đưa các con em đến tham dự.NS Cao Minh Hưng cũng gửi lời cám ơn đến các anh chị em trong Ban Văn Nghệ mà anh nói đùa là "chúng tôi gặp nhau có lẽ còn nhiều hơn là gặp những người thân trong gia đình" vì những chương trình tập dợt và trình diễn hầu như mỗi cuối tuần mà CLB Tình Nghệ Sĩ được mời để tham dự. Bằng giọng nói cảm động, anh cám ơn đến người bạn đời là Ngọc Bích, người đã sát cánh và yểm trợ cho các sinh hoạt của mình.Chương trình văn nghệ của buổi lễ Tạ Ơn được tiếp nối với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các anh chị em trong CLB Tình Nghệ Sĩ và thân hữu trình diễn.Được biết trong ngày Thứ Năm này, các anh chị em trong Ban Văn Nghệ và một số thân hữu đã góp được gần $2,000 để cùng với Đài Asian World Media tặng mền cho những người vô gia cư. NS Cao Minh Hưng cho biết trong số những người tặng mền này, có những em thiếu nhi của CLB Tình Nghệ Sĩ đã lấy từ số tiền thưởng của các em nhận được từ cuộc thi Trung Thu và Halloween vừa qua. Cảm động trước tấm lòng của các em thiếu nhi, NS Cao Minh Hưng đã sáng tác bài thơ "Tấm Mền Tình Thương" để tặng cho các em:Tấm Mền Tình ThươngĐông sang gió lạnh ngoài trờiBao người bất hạnh cảnh đời khó khănDẫu đang êm ấm trong chănBé thơ vẫn góp một phần tình thươngTấm mền nhỏ bé khiêm nhườngNhưng lòng em đó biết dường nào đo"Miếng khi đói, gói khi no"Thầy Cô, Cha Mẹ dặn dò khắc ghiTự hào các bé thiếu nhiTấm lòng rộng mở mỗi khi đời cầnChắc chắn vì những tấm lòng rộng mở, hy sinh thời gian và công sức để phục vụ cho tha nhân và xã hội này từ các em thiếu nhi đến các anh chị em trong Ban Văn Nghệ của CLB Tình Nghệ nên đã được sự thương mến và yểm trợ của đồng hương Việt Nam và các cơ quan truyền thông báo chí trong suốt bao nhiêu năm tháng qua. Mọi chi tiết về những sinh hoạt của CLB Tình Nghệ Sĩ, quý độc giả có thế liên lạc với NS Cao Minh Hưng ở số (714) 403-9315.