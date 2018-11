AAA: 54.3 Triệu Người Mỹ Đi Chơi Vào Lễ Tạ Ơn Năm Nay

Hội Xe Hơi Mỹ (AAA) đã đưa ra cảnh báo về đi lại ngày lễ có thể sẽ nhức đầu hơn nhiều so với trong năm khi số người lái xe đi chơi lên cao kỷ lục.AAA tiên đoán 54.3 triệu người Mỹ sẽ đi chơi trong vòng 50 dặm hay xa hơn từ nhà của họ trong Lễ Tạ Ơn này, là mức cao kỷ lục trong vòng hơn một chục năm và 5% cao hơn năm ngoái.Thời gian đi tại những thành phố đông đúc nhất gồm Boston, San Francisco và New York City có thể bị trì trệ tới 4 giờ đồng hồ vào Thứ Ba và Thứ Tư.Công ty phân tích INRIX tiên đoán rằng những ngày tốt nhất để đi sẽ là Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy, giữa lúc người ta đến và đi dự các lễ hội Tạ Ơn.Các thành phố đông đúc nhất, sẽ bị trễ nãi tồi tệ nhất sẽ xảy ra từ 5 giờ rưỡi chiếu tới 7 giờ tối Thứ Ba.Trong khi khoảng 48.5 triệu người được dự đoán sẽ đi bằng xe hơi, 4.7 triệu người khác sẽ đi bằng máy bay, là ga tăng 5% so với năm ngoái.