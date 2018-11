Chicago: Súng Nổ Gần Một Bệnh Viện, 4 Người Chết; Denver: Súng Nổ, 1 Người Chết, 4 Người Bị Thương

CHICAGO - Súng nổ vào lúc 3 giờ rưỡi chiều Thứ Hai tại 1 địa điểm gần Mercy Hospital and Medical Center của phố nam Chicago.Nhiều người trúng đạn, gồm 1 nhân viên cảnh sát bị thương nặng, theo tin Sở cảnh sát Chicago. 1 nghi can bị bắn khi cảnh sát tới can thiệp.Phóng viên đưa tin: ít nhất 15 xe cứu thương được gọi tới.Tin bổ túc nhận được lúc 8 giờ tối ghi: 4 người thiệt mạng, gồm tay súng, 1 cảnh sát viên và 2 nhân viên y tế.Nhân chứng xác nhận: súng nổ sau khi đấu khẩu xẩy ra với tay súng.Tin sau cùng cho biết: thủ phạm là Juan Lopez 32 tuổi, vị hôn phu của bác sĩ Tamara O’Neal. 2 người đã định làm đám cưới ngày 27-10, nhưng không thành.Lý do không biết, cũng không rõ vì sao Lopez đến bắn gục người yêu là O’Neil đang tiến vào nhà thương.Trong khi đó, một bản tin khác cho biết súng nổ lúc sau 4 giờ chiều Thứ Hai tại trung tâm thành phố Denver, 1 người chết và 4 người bị thương.Tin CNN ghi: súng nổ tại giao lộ đường Lawrence và đường 21, để lại 1 người chết tại chỗ.Nhân chứng xưng tên Willie Salone kể: tay súng tiến đến gần 1 người khác, bắn vào đầu đối tượng và bắn tiếp – xe của y đậu gần bên.Cảnh sát sở tại bắt đầu điều tra.