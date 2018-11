Thanksgiving: Vùng Đông Bắc Sẽ Lạnh Chưa Từng Thấy

NEW YORK - Thành phố New York và toàn vùng đông bắc sắp trải qua thời tiết lạnh chưa từng thấy vào thời điểm lễ Tạ Ơn 2018.Từ 1870, dân New York đã 3 lần thấy hàn thử biểu ghi nhiệt độ dưới 30.Nhiệt độ ngày Thứ Năm Thanksgiving tuần này đuợc dự báo là thấp hơn, là trên dưới 25 độ F, theo thông tin từ Cục khí tượng.Gió làm cho mức độ lạnh bên ngoài tưởng như trên dưới 15 độ.New England sẽ thấy số đo thấp hơn mức bình thường từ 15 đến 20 độ.Dự báo về nhiệt độ tại Boston là dưới kỷ lục 24 độ ghi nhận năm 1901.Nhưng, các thành phố trong vùng sẽ không thấy mưa và tuyết rơi trong ngày Thanksgiving.