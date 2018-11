Ứng Viên Thống Đốc Georgia: Bầu Cử Không Tự Do, Không Công Bằng

ATLANTA - Ứng viên DC tranh cử ghế thống đốc của tiểu bang Georgia tuyên bố tối Thứ Hai “Cuộc bầu cử này là không tự do, cũng không công bằng.”Ứng viên Stacey Abrams loan báo ngưng tranh đua hôm Thứ Sáu, đã tuyên bố với phóng viên của MSNBC hôm Thứ Hai 19-11 “đối thủ Brian Kemp đã phá hoại hệ thống dân chủ trong nhiều năm làm việc thường vụ tiểu bang”.HuffPost tường thuật: bà Abrams nói rõ “Hàng ngàn cử tri bị loại khỏi hồ sơ ghi danh bầu cử theo cách sai lầm, gồm 1 lão bà 92 tuổi là 1 nhà tranh đấu dân quyền từng đi bầu trong cùng đơn vị từ 50 năm”.Theo lời ứng viên Abrams, trong 8 năm làm việc thường vụ tiểu bang, ông Kemp đã giải tán có hệ thống nền dân chủ của tiểu bang, có nghĩa là không thể có bầu cử tự do và công bằng tại Georgia trong năm nay.Ông Kemp chỉ thôi việc thường vụ sau cuộc bầu cử ngày 6-11.Tin AP trong tháng qua ghi: văn phòng của thường vụ Kemp giữ lại, không thông qua 53,000 tên cử tri ghi danh, gồm 70% là người da đen, với lý do gây tranh luận là “luật về đối chiếu”.Bà Abrams loan báo nhân dịp này: vận động thành lập phong trào Fair Fight Georgia (FFG) – tuần tới sẽ lập hồ sơ kiện ra tòa liên bang về cách quản trị lệch lạc rộng lớn mà công dân có thể nhận thấy và ghi sổ. Bà Abrams khẳng định với CNN: làm thường dân trong 1 năm, nhưng sẽ lại tranh chức dân cử, sẽ trở lại chính trường.