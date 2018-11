Trump Sợ Ra Tuyến Đầu Thăm Lính Tác Chiến Sẽ Bị Giết

WASHINGTON - Trong các trò chuyện riêng tư, TT Trump tỏ ý quan ngại về an toàn trong các chuyến đi thăm hỏi lính tiền tuyến tại các chiến trường Afghanistan hay Iraq.1 cựu viên chức nói “Ông Trump không bao giờ nghĩ đến chuyện ấy – ông sợ người ta muốn giết ông”, theo tường thuật của báo Washington Post.Gần đây, ông Trump bị chỉ trích chưa từng đi thăm lính mặt trận 22 tháng sau ngày tuyên thệ nhậm chức TT.Theo tờ Post là phát biểu của chính ông, tình thế này sắp thay đổi – ông đã thăm dò các phụ tá. Trong 1 cuộc phỏng vấn của Fox News, ông nói “Tôi nghĩ rằng bạn sắp thấy điều ấy xẩy ra – có những việc phải được sắp đặt…”.Trước đây, TT thứ 45 đã bác bỏ ý kiến về đi thăm lính chiến đấu vì không muốn bị ràng buộc với các xung đột thất bại, theo giải thích của các cố vấn.Trong chuyến đi Pháp, ông không đến nghĩa trang tại phía bắc Paris làm lễ truy điệu chiến sĩ trận vong hy sinh trong thế chiến 1 – gần đây, không thấy ông đi thăm nghĩa trang quốc gia Arlington nhân dịp lễ Cựu Chiến Binh.Tuy nhiều thông tin xác nhận ông Trump nỗ lực hậu thuẫn quân đội, ông tiếp tục bất đồng với cựu chiến binh tên tuổi và gia đình, nhất là với những người chỉ trích các chính sách của ông.Mới đây, ông mô tả vị đô đốc chỉ huy SEAL truy sát Bin Laden như là “người hâm mộ của Hillary Clinton, Barack Obama” – ông nói về cựu đô đốc McRaven “Sẽ là đẹp nếu Bin Laden bị khử sớm hơn”.Là người có tên trong danh sách tuyển chọn cố vấn an ninh quốc gia của TT Trump, đô đốc McRaven viết bài đăng báo đả kích Bạch Ốc về quyết định thu hồi khai thông an ninh với cựu giám đốc CIA John Brennan.