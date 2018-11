Công An Dọa Chém Tu Sĩ PG, Công Giáo

Tình hình nhân quyền trong chế độ CSVN vẫn không có gì tiến bộ, khi tòa án CSVN sắp xử nhà bất đồng chính kiến Huỳnh Thục Vi và công an CSVN đàn áp các tu sĩ GHPGVNTN và Linh Mục Nguyễn Văn Lý tại Huế, theo bản tin hôm 20 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.Bản tin RFA viết rằng, “Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) hôm 20/11 ra thông cáo yêu cầu chính quyền Việt Nam "cần hủy bỏ mọi cáo buộc với nhà vận động dân chủ Huỳnh Thục Vy".“Tuyên bố được đưa ra ngay trước ngày phiên tòa xử blogger Huỳnh Thục Vy dự kiến diễn ra vào ngày 22/11.Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của tổ chức này cho hay, "Nhiều năm qua, chính quyền Việt Nam đã tìm mọi cớ để trừng phạt Huỳnh Thục Vy vì cô đã vận động không mệt mỏi cho nhân quyền và dân chủ, và trong cơn vùng vẫy tuyệt vọng, giờ đây họ bám lấy hành vi xịt sơn trắng lên một lá cờ.”Một bản tin khác của RFA hôm Thứ Ba cho biết rằng, “Đại đức Thích Ngộ Chánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới đây cho Đài Á Châu Tự Do biết ông và Thượng tọa Thích Thiện Phúc bị khoảng 30 nhân viên an ninh thường phục ngăn cản “khủng bố” ở Huế khi cùng linh mục Nguyễn Văn Lý đi thăm Đan viện Thiên An và Thiền sư Thích Nhất Hạnh sau đó.“Côn đồ dọa chém nhà tu hành“Hôm 12/11/2018, Đại đức Thích Ngộ Chánh có chuyến đi từ Lâm Đồng đến Huế để thăm các thầy, linh mục và tu sĩ để tìm hiểu thực trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam.“Chiều hôm sau, thầy Thích Thiện Phúc - trụ trì chùa An Cư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mới bị cưỡng chế ở Đà Nẵng, và thầy Thích Ngộ Chánh có gặp mặt và nói chuyện với linh mục Nguyễn Văn Lý đang an dưỡng và thi hành án quản chế tại tòa Tổng Giám mục Huế.“Sau đó, linh mục Lý lên xe hơi cùng với 2 sư thầy dự định sẽ đến Đan viện Thiên An để thăm các tu sĩ ở đây vốn đang kêu gọi chính quyền trả lại đất tôn giáo.“Theo thầy Thích Ngộ Chánh, khi vừa ra khỏi cổng tòa Tổng Giám mục Huế, khoảng 30 người mặc thường phục ngăn cản không cho xe đi và còn dọa sẽ chém các sư thầy.“...“Thượng tọa Thích Thiện Phúc cũng xác nhận điều này với phóng viên của RFA và cho biết thêm một nhân viên quen mặt đã gặp ông trước đó ở Huế đe dọa rằng:“Tôi nói với ông rồi, đây là đất Huế không phải đất Đà Nẵng, ông về ngay Đà Nẵng gấp và nhanh không thì tôi chém.”“Vì bị đe dọa nên hai sư thầy đều không thể đến thăm Đan viện Thiên An và Thiền sư Thích Nhất Hạnh như dự định.“Cả hai sau đó đều an toàn khi đi ra khỏi thành phố Huế. Thầy Thích Ngộ Chánh trở về Lâm Đồng và Thượng tọa Thích Thiện Phúc đi tá túc người quen ở Đà Nẵng.”