Họp Báo Tố Cáo Vụ Mua Đất Lập ‘Quốc Gia Kinh’ Tại Pháp

Hình ảnh trong cuộc họp báo.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại phòng hội Thư Viện Việt Nam, Thành phố Garden Grove vào lúc 2 giờ chiều thứ Hai, ngày 19 tháng 11 năm 2018, một buổi họp báo do các ông: Phan kỳ Nhơn, cựu Sĩ quan Quân Lực VNCH, Nhà báo Vi Anh, cựu Dân biểu VNCH và Mục sư Lê Minh, Uỷ ban Chống Tôn giáo, Văn hoá Vận cộng sản đứng ra tổ chức.Mục đích buổi họp báo để nghe bác sĩ Nguyễn Quốc Nam, Chủ Tịch Hội Ái Hữu Pháp - Á tại Paris, đến từ Pháp Quốc để trình bày về chuyện một số người Việt và người Tàu ở Pháp có dự án mua đất lập “Quốc Gia Kinh” tại thành phố Bussy Saint Georges, cách Paris chừng 45 km về hướng Đông, nhằm quy tụ hơn 3 triệu người Việt mà họ gọi là người Kinh đang sinh sống tại 27 quốc gia trên thế giới.Vì tầm quan trọng của vấn đề nên buổi họp được tổ chức trong ngày làm việc nhưng số người tham dự rất đông, ngoài các cơ quan truyền thông còn có sự tham dự của Giám Mục TL Trần Thanh Vân, Mục Sư Lê Minh, Đại Tá Trần Minh Công, Nhà biên khảo Phạm Trần Anh, niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Nghị Viên Phát Bùi, ông Trần Trọng Đạt, nhà báo Vi Anh, các nhân sĩ Phan Đa Văn, Phan Như Hữu, Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Tiến Sĩ Cao Văn Hở, Bùi Trọng Nghĩa, Lê Nguyễn Thiện Truyền Đốc sự Lê Ngọc Diệp, các ông Nguyễn Địch Hà, Nguyễn Văn Kỳ, Hoa Thế Nhân, Du Miên, Bùi Thế Cường, Nguyễn Nam Hà, Lưu Phát... các chị trong Ban Quản Trị Hội Đền Hùng. Sự tham dự đông đão đã nói lên tinh thần của đồng hương đối với vận mệnh dân tộc Việt Nam trong giai đoạn vô cùng nguy hiểm.Sau phần nghi thức chào cờ Việt-Mỹ và mặc niệm, do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải điều hợp, tiếp theo niên trưởng Phan Kỳ Nhơn thay mặt ban tổ chức cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người và ông cho biết mục đích buổi họp báo và hội luận này, ông nói: “Việc lập làng của người Kinh tại Pháp là một mắt xích của Hiệp Ước Thành Đô, xóa tên Việt Nam để trở thành một thành phần của Tàu Cộng. Sự việc như thế nào, hôm nay chúng ta có Bác Sĩ Nguyễn Quốc Nam từ Pháp qua sẽ trình bày vấn đề người thật, việc thật một cách rõ ràng để chúng ta có thái độ, và để chúng ta ngăn ngừa việc này có thể xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới do Việt Cộng và Tàu Cộng phối hợp tổ chức.”Sau đó, Cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân (Nhà báo Vi Anh) lên điều hợp chương trình, mở đầu ông giới thiệu bác sĩ Nguyễn Quốc Nam lên trình bày chi tiết về việc một số người Việt và người Tàu ở Pháp mua đất lập “Quốc Gia Kinh.”Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức buổi họp báo hôm nay, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng số người tham dự đã ngồi chật hội trường, điều đó đã nói lên sự quan tâm của cộng đồng chúng ta đối với quê hương, dân tộc.Trong lúc nầy, ông mời mọi người xem một số hình ảnh và nội dung của buổi họp giữa những tên tay sai Tàu cộng và Việt cộng với Thành Phố Bussy Saint Georges do anh Võ Đức Văn thuộc Ủy Ban Đoàn Kết Tôn Giáo và Sắc Tộc đã thu thập và thực hiện để chiếu lên cho mọi người theo dõi.Tiếp theo ông cho biết: vào ngày 21 tháng 5, 2018 một số người Việt Nam và người Tàu đã đến thành phố Bussy Saint Georges, ngoại ô Paris họp với chính quyền thành phố, trình bày dự án mua 850,000 mét vuông đất thành lập một “Quốc Gia Dân Tộc Kinh.” Nhóm người này giải thích với ông Yann Dubosc (Thị Trưởng) và ba ông Phó Thị Trưởng, trong đó có bà Hồng Thị Châu Văn người Việt là Đệ II Phó Thị Trưởng, rằng Tộc Kinh hiện có hơn ba triệu người sinh sống tại 27 quốc gia trên thế giới, họ không có Tổ Quốc nên nay họ xây dựng “nước Kinh” để quy tụ người Kinh tức người Việt Nam tại hải ngoại thành một quốc gia. Đất đai đã được chính quyền đồng ý bán và dự án của họ đã sẵn sàng thực hiện. Trong hình cho thấy họ có trao tặng cho 7 Hội Viên của Hội Đồng Thành Phố 7 lá cờ, trên lá cờ có chữ “Tộc Kinh”. Bốn người Tàu đại diện tỉnh Quảng Đông, đứng ký hợp đồng mua đất là ông Chan Hoa Ta, về phía Việt Nam có 7 người, hai người đối tác là ông Chấn (Thao Chấn) và ông Trần Nghĩa Hiệp. Trong buổi lễ có một người xưng là công chúa An Hòa và là một nhân vật quan trọng trong buổi lễ ký kết dự án, An Hoa Công Chúa phát biểu, chúng ta cần để ý bài phát biểu này: “Tộc Kinh là một Tộc trong 56 dân tộc của Trung Hoa. Dân tộc Kinh của chúng tôi trước nay vẫn ở vùng Quảng Tây. Chúng tôi vốn là một dân tộc thuộc dòng quý tộc được dân tộc Mãn Châu nhà Thanh cho trở thành Vương quốc An Nam độc lập vào năm 1884 -1885, tức là nước Việt Nam ngày nay. Dân tộc Kinh lưu vong vẫn muốn nhận tổ nhận tông và quy thuận về tổ tiên. Đây cũng là tâm tình của người Kinh thế kỷ 21 muốn trở về trong vòng tay của mẹ, cùng với 56 dân tộc anh em của Trung quốc vun đắp và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nền hòa bình nhân loại.”(Muốn biết thêm chi tiết, độc giả có thể lên trang mạng của Việt Báo để đọc bài của Nguyễn Thị Cỏ May đăng ngày 10 tháng 11, tường thuật chi tiết về nội dung thành lập và buổi lễ ký kết dự án tại TP Bussy Saint Georgers.)Bác Sĩ Nguyễn Quốc Nam cho biết, riêng Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng sản Tại Pháp mà bác sĩ Quốc Nam đại diện đã cực lực lên án và yêu cầu chính quyền thành phố phải có thông báo giải thích chính thức việc bán đất cho ngoại bang và phải xin lỗi Cộng Đồng Việt Nam. Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam cũng kêu gọi người Việt tỵ nạn tại hải ngoại đề cao cảnh giác, vì chúng có thể làm ở bất cứ đâu, và xin hãy bày tỏ sức mạnh của cộng đồng qua lá phiếu. Ông cũng nhờ sử gia Phạm Trần Anh nghiên cứu về Tộc Kinh, và ông cho biết ông Phạm Trần Anh đã viết đề tài này rất xúc tích. Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam cũng đề nghị mọi người không dùng chữ “Trung Quốc” vì nó gợi lại thời kỳ nước Tàu xưng hùng xưng bá khắp nơi, và họ tự coi họ là Trung Tâm, là cái rốn của vũ trụ.Qua phần hội luận do cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân (Vi Anh) điều hợp. Mở đầu phần phát biểu của nhà biên khảo Phạm Trần Anh, TS Cao Văn Hở và nhiều người đồng lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ trước việc làm những tên Việt Cộng, Tàu Cộng và tay sai đã âm mưu xóa bỏ tên nước Việt Nam mà tổ tiên chúng ta đã gây dựng qua hơn bốn ngàn năm dựng nước, giữ nước.