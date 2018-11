Biển Đông: Mỹ Báo Động

Trần KhảiĐáng lo ngại... Mỹ cứng rắn, nối tay với Ấn Độ, Úc Châu, Nhật Bản để đưa tàu chiến liên tục tuần hành Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn lì lợm, cứng rắn, có vẻ như bằng mọi giá sẽ mọc rễ ở Biển Đông.Các viên chức Hoa Kỳ cũng lo ngại...Báo Business Insider ghi lời Đô Đốc Philip Davidson, Tư lệnh quân lực Mỹ vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương, nói rằng Thái Bình Dương đang báo động vì “bức trường thành các dàn phi đạn” của TQ ở Biển Đông (China's 'wall of SAMs')...Davidson gọi đây là bức trường thành cát thế rồi biến thành một “trường thành các dàn phi đạn địa-đối-không”.Bên cạnh các dàn phi đạn SAM, TQ cũng khai triển các phi đạn chống tàu chiến, nhằm trang bị khả năng cả bầu trời và mặt biển -- bắn chìm cả tàu chiến và phi cơ.Đô Đốc nói Mỹ vẫn liên tục đưa tàu chiến và oanh tạc cơ tới Biển Đông để thách thức nỗ lực TQ muốn khống chế vùng này, theo báo Breaking Defense khi tường trình buổi nói chuyện của Đô Đốc hôm Thứ Bảy.Trong khi đó, báo Manila Times từ Manila, Philippines, ghi lời Tổng Thống Rodrigo Duterte nước này kêu gọi các quốc gia hãy đừng “phiêu lưu” trong vùng Biển Đông, trong khi ông kêu gọi hòa bình, ổn định.Duterte nói như thế một ngày trước khi Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm.Duterte nói như thế khi kết thúc hội nghị năm thứ 33 Thượng Đỉnh ASEAN ở Singapore, nơi đó ông kêu gọi tất cả các nước hãy sử dụng đối thoại để giải quyết căng thẳng Biển Đông.Trong khi đó, nhìn chung quanh... ám khí đầy trời.Báo VnReview/Zing ghi nhận rằng Không quân Indonesia (TNI-AU) sẽ triển khai các đơn vị đặc nhiệm Korps Pasukan Khas đến đảo Pulau Natuna Besar, đảo lớn nhất thuộc quần đảo Natuna ở Biển Đông. Các đơn vị này sẽ được trang bị hệ thống phòng không Oerlikon Skyshield, đóng quân ở phía bắc đảo Pulau Natuna Besar và dọc bờ biển phía đông của căn cứ không quân Ranai.Mặt khác, thông tấn Nga Sputnik dựa theo nhiều nguồn đã phân tích khía cạnh khác,,. một cách rất cội nguồn ngữ học.Tình hình TQ tinh vi tới từng chữ đặt tên như thế, cho thấy càng lúc càng nguy hiểm, nếu nhà nước VN không tinh tế trong việc gọi tên.Sputnik kể rằng Trung Quốc tự đặt ra tên gọi cho các đảo ở Biển Đông nhằm thể hiện chủ quyền nhưng hoàn toàn không có giá trị pháp lý, Đất Việt phản ánh.Nghĩa là: Ý đồ sau mỗi cái tên mà Trung Quốc đặt ra...Thời gian qua, chiến lược truyền bá chủ quyền phi pháp trên biển Đông của Trung Quốc bao gồm cả việc đặt tên và truyền bá tên gọi theo tiếng Anh của các thực thể trên biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam.Ngày 14/11/2018, trao đổi với Đất Việt về vấn đề này, TS Trần Công Trục — nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ khẳng định:"Những tên gọi các quần đảo trên Biển Đông mà Trung Quốc tự đặt ra hoàn toàn không có giá trị pháp lý".Vị chuyên gia phân tích, như trường hợp đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam được Trung Quốc đặt tên là Thái Bình. Đằng sau đó là cả một câu chuyện lịch sử, năm 1946, lợi dụng danh nghĩa giải giáp tàn quân Nhật, Trung Quốc cho tàu chiến Thái Bình đem quân đổ bộ lên đảo Ba Bình.Biển Đông là tên gọi địa danh riêng nhưng Trung Quốc lại sử dụng tên tiếng anh là South China Sea ("biển Nam Trung Hoa") mang ý nghĩa là vùng biển nằm ở phía nam của đại lục địa Trung Quốc, nó hoàn toàn không có giá trị gì về pháp lý.Ông Trục khẳng định:"Hiện nay, Trung Quốc đang cố gắng áp đặt các tên gọi tại khu vực Biển Đông nghe sao giống với ngôn ngữ, văn hóa của nước họ khiến người nghe liên tưởng đến Trung Quốc mỗi khi nhắc đến các quần đảo, vùng biển này. Từ đó, họ lấy cớ mập mờ để khẳng định chủ quyền"....Về vấn đề này, Th.S Hoàng Việt — thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông cũng cho rằng, việc đặt tên riêng cho mỗi vùng biển, đảo không thuộc chủ quyền của Trung Quốc mặc dù không mang nhiều giá trị pháp lý nhưng nó lại có ảnh hưởng đến tư duy của nhiều người, nhất là đối với bạn bè quốc tế khi họ còn đang mù mờ về những vùng lãnh thổ đang có sự tranh chấp trên thế giới.Sputnik ghi:“Sau khi Trung Quốc tự đặt ra tên các vùng biển, đảo ở Biển Đông theo ngôn ngữ của riêng mình rồi truyền thông bằng mọi cách ra thế giới. Đơn cử, Trung Quốc in tên kèm theo hình các vùng biển, đảo lên áo, sách, các vật dụng cá nhân… rồi xuất sang các nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.Ngoài ra, trong một số văn kiện quốc tế, Trung Quốc cũng sử dụng tên vùng biển, đảo do mình tự đặt tên. Điều này ảnh hưởng rất lớn, khiến bạn bè quốc tế có thể dễ bị nhầm tưởng rằng những địa danh đó thuộc chủ quyền của Trung Quốc...”Nghĩa là, mập mờ chữ nghĩa.Việt Nam không dám chơi thân với Mỹ, vậy thì chơi với ai?Câu trả lời từ các quan chức Hà Nội là: chơi với Nga.Nhưng Nga có dám kên với TQ hay không, cũng là câu hỏi chưa có lời đáp.Báo Người Lao Động trong bản tin 20/11/2018 có bản tin “Củng cố, phát triển quan hệ Việt - Nga” kể rằng Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev đã tới thăm VN, gặp các lãnh tụ CSVN hôm 19-11.Có một số điểm quan trọng cho thấy sau khi Thủ tướng Dmitry Medvedev gặp các quan chức CSVN:-- Thủ tướng Medvedev, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, khẳng định Nga luôn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam; coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.-- Nga-Việt khẳng định tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga cũng như mở rộng sang các lĩnh vực khác như cung cấp khí hóa lỏng (LNG) và điện khí.-- nhấn mạnh cần duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn đa phương...Vậy thì, Nga sẽ sẵn sàng gắn bó với VN tới đâu?Có vẻ như ít nhất, chịu khai thác dầu chung với Việt Nam cũng là một hỗ trợ lớn.Còn câu hỏi: trong khi TQ áp lực bằng phi đạn gắn khắp Biển Đông, VN lại khoanh vùng 3 đặc khu ven biển để cho thuê đất 99 năm? Phải chăng, có gián điệp TQ gài sẵn trong Ba Đình để hiến kế kinh dị như thế?Hãy nhớ rằng Đô Đốc Mỹ đã báo động rằng trường thành cát Biển Đông đã biến thành trường thành phi đạn SAMs giăng khắp các đảo lờn, đảo nhỏ và bãi cạn...