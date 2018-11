Trump-Tập Sẽ Kên Với Nhau Khi Đối Thoại Bên Lề G-20

WASHINGTON - Trung Cộng nên chuẩn bị cuộc đối thoại gay go khi chủ tịch Xi Jinping và TT Trump gặp mặt bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 họp cuối thang này tại Argentina. Tình hình thù địch này là kết quả của hội nghị APEC không đưa tới đồng thuận giữa 21 các nhà lãnh đạo của các nước châu Á và Thái Bình Dương họp tại thủ đô Port Moresby tuần qua cũng được trông đợi phủ mây u ám trên các thương lượng giữa Washington và Beijing, theo nhận định của giới quan sát. Tình trạng này sẽ phô lộ đầy đủ khi 2 nguyên thủ lên tiếng tại hội nghị Argentina.Thứ Hai tuần này, phát ngôn viên Geng Shaung của Bộ ngoại giao Trung Cộng đã “dạo đàn” trước, rằng nhiều quốc gia đang phát triển phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, và nhấn mạnh “Chính trị của quyền lực và kinh tế bắt nạt bị hầu hết thành viên APEC cưỡng lại”.Báo Hong Kong tường thuật : các đại biểu dự hội nghị APEC tại Papua New Guinea chứng kiến các đối đáp căng thằng giữa của Hoa Kỳ và Trung Cộng. Phóng viên kể : phái đoàn Trung Cộng bỏ ra khi lãnh tụ Xi kết thúc bài phát biểu trước khi đến lượt PTT Mike Pence – nghĩa là “Họ không muốn nghe ông Pence nói gì”.Hôm chủ nhật, PTT Pence cho biết ông có 1 cuộc đối thoại chân thành với Xi, nhưng 1 đại biểu nói “2 phái bộ giữ khoảng cách – không thấy gặp gỡ riêng tư”.Vị này nói : căng thẳng Mỹ-Hoa tại hội nghị APEC đưa chính quyền Ppua New Guinea vào tình thế khó khăn. Giới phân tích địa chính trị nói : bầu khí ấy phản ảnh căng thẳng địa chính trị và Washington sẽ gây áp lực tối đa với Beijing trước cuộc hội đàm thượng đỉnh Trump-Xi.Chuyên gia Liu Weidong, thành viên của Academy of Social Sciences (Beijing), nhận rằng trong lúc đối đầu mậu dịch gây thiệt hại đôi bên, Beijing đối diện áp lực gia tăng. Ông Liu tiên đoán : các đàm phán sau đối thoại Trump-Xi sẽ tiếp tục chịu áp lực mạnh. Xi muốn đưa Trung Cộng vào địa vị dẫn đầu tự do mậu dịch toàn cầu, đối lại khẩu hiệu “America Firs” của Trump, nhưng khó thuyết phục các cường quốc kinh tế khác gồm Anh, Đức, Pháp và EU – lý do : các nước kia cũng chia sẻ các quan ngại của Hoa Kỳ về Trung Cộng.Ông Liu nhận định “Beijing phải làm gì đó về bảo vệ tác quyền trí tuệ và hạ thuế suất nhập cảng”. Ông James Floy Downes, thuyết giảng viên tại Chinese University of Hong Kong, tin rằng quan hệ Hoa-Mỹ còn xấu thêm.Nguồn từ viên chức Trung Cộng cho biết : đại biểu của Beijing cực lực phản đối cụm từ về “thực hành chính sách giao thương không công bằng” trong thông cáo chung kết thúc hội nghị Port Moresby, như yêu cầu của đại biểu Washongton.