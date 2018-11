TQ Thò Tay Phá Bầu Cử Đài Loan

TAIPEI, Đài Loan -- Trung Cộng quậy táo bạo, nhúng tay vào bầu cử Đài Loan...Bản tin RTI ghi lời Chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa ông Trần Minh Thông: Trung Cộng nhúng tay vào bầu cử, gây phản cảm trong dân chúng Đài Loan.Ngày bầu cử trưng cầu dân ý 9 trong 1 sắp đến, do vậy, vào sáng ngày 19/11/2018, khi trả lời chất vấn tại Viện Lập Pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa Trần Minh Thông cho biết, Trung Cộng sẽ dùng mọi cách để nhúng tay vào cuộc bầu cử dân chủ quốc gia, trước đây Trung Cộng cũng đã từng diễn tập quân sự hướng về Đài Loan và dùng lời lẽ phê phán nhằm làm ảnh hưởng đến tình hình bầu cử, khiến cho người dân Đài Loan cảm thấy vô cùng phản cảm.Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan ông James Moriarty khi trả lời phỏng vấn báo giới tại Đài Bắc vào hôm trước đã đề cập đến bầu cử Đài Loan, ông James nói: “Rõ ràng là ở Đài Loan đang có một thế lực bên ngoài đang cố gắng làm thay đổi dư luận, truyền đạt những thông tin sai sự thật, đây là một việc rất nguy hiểm”, đoạn phỏng vấn này đã bị đài truyền hình gỡ xuống, tuy nhiên AIT đã tự đem đoạn video tin tức này đăng lên trang Facebook của mình.Ủy viên lập pháp nghi ngờ rằng việc này có sự can thiệp của thế lực bên ngoài, Trần Minh Thông khi trả lời chất vấn nói, việc Trung Quốc dùng mọi hình thức để nhúng tay vào bầu cử của quốc gia dân chủ, là sự thật mà xã hội quốc tế đều biết và công nhận. Trung Quốc theo thói quen mượn cớ để gây sự trước kỳ bầu cử của Đài Loan, trước đây còn diễn tập quân sự hướng về phía Đài Loan, và dùng lời lẽ phê phán nhằm gây rối, ảnh hưởng đến tình hình bầu cử, những việc làm này khiến cho người dân Đài Loan vô cùng phản cảm.Trần Minh Thông bày tỏ, đối với những tin tức có thể công khai thảo luận từ các trang thông tin, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa không bình luận gì thêm, nhưng bài phỏng vấn ông James Moriarty đã được AIT đăng tải trên mạng, mọi người đều có thể tự do truy cập, cảm ơn phía Mỹ đã quan tâm đến việc này.