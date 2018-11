Thủ Tướng Anh Nỗ Lực Tìm Kiếm Hậu Thuẫn Brexit

LONDON - Thủ Tướng Theresa May tái tục nỗ lực vận động các giới ủng hộ cuộc thương lượng Brexit – bà cả quyết với các giới doanh thương và chính khách: qua bản dự thảo hơn 500 trang, EU đã thỏa thuận hoàn toàn kế hoạch Brexit của UK.Bà khẳng định : chính sách di trú của vương quốc không dành ưu tiên cho kỹ sư từ EU.Nhưng 1 số dân biểu cùng đảng Bảo Thủ tiếp tục đòi hỏi 1 số thay đổi muộn màng, theo nhận xét của BBC. 2 bộ trưởng từ chức và 1 số bộ trưởng khác tìm cách thay đổi ngôn từ của văn bản Brexit. 27 nước thành viên EU sẽ họp và biểu quyết về thỏa thuận 585 trang trước cuối tháng này. Các tin tức đang đồn đoán về khả năng tổ chức biểu quyết bất tín nhiệm Thủ Tướng May nếu phe chống tập trung đủ 48 dân biểu.Bà May tuyên bố hôm Thứ Hai “Phận sự của tôi là tìm kiếm thỏa thuận tốt đẹp nhất – sau đó, QH xem xét và chọn quyết định nào có lợi nhất cho đất nước”.Thời kỳ chuyền tiếp của Brexit dự kiến kéo dài cho đến hết năm 2020 có nghĩa là UK chính thức ly thân tuy vẫn tuân thủ hầu hết các quy định của EU cùng trong lúc đàm phán quy chế thường trực.