Lễ An Vị Phật, Khai Mở Đạo Tràng Tu Viện Liên Hoa Sanh

Trong Lễ An Vị Phật.

Big Bear City (Bình Sa)- - Đạo Tràng Tu Viện Liên Hoa Sanh tọa lạc tại số 45564 Fourth Street, Thành phố Big Bear City, CA 92324 do Hòa Thượng Thích Tuệ Uy làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Lễ An Vị Phật và Khai Mở Đạo Tràng Tu Viện Liên Hoa Sanh.Buổi lễ diễn ra vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 17 tháng 11 năm 2018 với sự chứng minh tham dự khoảng 70 chư tôn đức Tăng, Ni Việt Nam và Tây Tạng, rất đông đồng hương Phật tử đến từ Los Angerles và Orange County.Chư Tôn Đức chứng minh có: Hòa Thượng Thích Huệ Minh, HT. Thích Minh Trí, HT. Thích Thiện Long, HT. Thích Minh Dung, HT. Thích Nhật Huệ… Thượng Tọa Thích Đăng Pháp, TT. Thích Linh Quang, TT. Thích Trung Duệ, TT. Thích Thánh Minh, TT. Thích Pháp Tánh, TT. Thích Minh Tâm, TT. Thích Chân Thiện, Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh, NS. Thích Nữ Trí Lực…Trước khi vào lễ Sư Cô Thích Nữ Pháp Tạng và Phật tử Đạo Tràng Tu Viện Liên Hoa Sanh làm lễ tác bạch cung thỉnh chư tôn đức quang lâm trước tu viện để cắt băng khánh thành, sau khi cắt băng khánh thành ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện để làm lễ An Vị Phật, tại đây, HT. Thích Tuệ Uy, Viện Chủ lên chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng, Ni Việt Nam và Tây Tạng cùng đông hương Phật tử đã không quản ngại đường sá xa xôi, thời tiết lạnh giá quang lâm tham dự ngày lễ trọng đại nay hôm nay, HT. cũng cho biết qua về sự hình thành và mục đích của Tu Viện Liên Hoa Sanh.Sau đó nghi thức lễ bắt đầu với phần cầu nguyện của chư Tăng, Ni Tây Tạng, tiếp theo phần cầu nguyện của chư Tôn Đức Tăng Ni Việt Nam.Sau nghi thức lễ, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm trai đường tho trai và lễ cúng dường trai tăng, trong lúc nầy đồng hương Phật tử cùng dùng bữa cơm chay do tu viện khoản đãi.Trong dịp nay HT. Thích Tuệ Uy kính mời quý đồng hương Phật tử thập phương và quý Kim cang hữu khắp nơi dành thời gian đến viếng thăm Tu Viện Liên Hoa Sanh tại núi Đại Hùng, Big Bear City để cùng góp lời cầu nguyện cho Tu Viện được thành tựu theo ý nguyện phục vụ chúng sanh và đạo pháp. Đến Tu Viện Liên Hoa Sanh quÝ đồng hương Phật tử sẽ thấy được khung cảnh thiên nhiên như chúng ta đang dạo chơi Đà Lạt Việt Nam, đây là một tu viện có cảnh núi hồ thiên nhiên tuyệt đẹp.Đường đến Tu Viện Liên Hoa Sanh:Từ Little Saigon, Orange County, đi 22 E, qua 57 N, qua 210 E, qua 15 N (Nên nhớ Freeway này dễ lái nhất và chỉ có 12 phút đường đèo, còn các đường cao tốc khác sẽ mất hơn 60 phút đường đèo)Exit: Bear Valley Road đi thêm 22 miles khoảng 20 đèn đỏ qua 2 khu phố sầm uất (Victorwille & Apple Valley). Đến ngã 3 Hòn Chồng (núi đá) quẹo PHẢI, Cứ đi mãi khoảng 8 miles (thấy đường Highland là gần đến ngã ba) đến ngã 3 "Đức Trọng" ngay cây xăng lớn VALERO quẹo phải ngay bản chỉ hướng đi Big Bear City. Đi thẳng khoảng 8 miles và ngang qua nhà máy xi măng "Hà Tiên" rất lớn bên phải, và lái lên đèo khoảng 12 phút đến đỉnh đèo. Xuống đèo khoảng nữa mile đi chậm khi thấy double line vàng giữa đường là lúc quẹo PHẢI đường số 4 lên dốc quẹo phải sẽ thấy chùa bên TRÁI!Điện thoại liên lạc: 626-377-1103.