Thanh Hóa: 4.000 Thợ Đình Công

SAIGON -- Gần 4.000 công nhân Hậu Lộc đình công đòi quyền lợi.Báo Pháp Luật Plus kể rằng sau khi 3.000 công nhân tại huyện Hậu Lộc đình công đòi quyền lợi diễn ra 1 tháng trước đây, tiếp tục 3.800 công nhân Công ty TNHH Ny Hoa Việt trên địa bàn đình công đòi quyền lợi.Sáng ngày 19/11, ông Trình Ngọc Quang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, gần 3.800 công nhân Công ty TNHH Ny Hoa Việt (Thôn Châu Tử, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc) vẫn đang tiến hành ngừng việc tập thể, tập trung đông người trước của công ty.Trước đó, vào khoảng 11h30 phút ngày 17/11, cho rằng chất lượng bữa ăn chưa đảm bảo nên hàng loạt công nhân đã ngừng việc tập thể. Đồng thời kiến nghị đòi hỏi quyền lợi như sử dụng phép năm và chấm công tại các xưởng chưa hợp lý.Lãnh đạo Công ty TNHH Ny Hoa Việt sau đó đã tiến hành đối thoại, giải quyết các vướng mắc của công nhân. Theo đó các chế độ như tiền ăn, công ty đồng ý tăng từ 12.500 đồng/xuất lên 15.000 đồng/suất (tính cả VAT là 16.500 đồng/suất), thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 19/11.Bản tin Pháp Luật Plus cũng nhắc tới cuộc đình công cùng huyện hồi tháng trước:“Trước đó, ngày 23/10, khoảng 3.000 công nhân Công ty TNHH Ivory Việt Nam (có địa chỉ ở thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã đình công tập thể kéo dài nhiều ngày nhằm phản đối chế độ không đảm bảo như yêu cầu tăng lương và tăng các phụ cấp khác.”Trong khi đó, bản tin RFA dẫn theo Báo Lao Động, vào ngày 19 tháng 11 loan tin vừa nêu, dẫn lời của ông Trịnh Ngọc Quang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết công nhân công ty Ny Hoa Việt đình công để phản đối chất lượng bữa ăn không đảm bảo, việc chấm công và sử dụng phép năm chưa hợp lý.Công ty TNHH Ny Hoa Việt thông báo sẽ bắt đầu áp dụng chế độ ăn được nâng từ 12.500 đồng/xuất lên 15.000 đồng/xuất vào ngày 19 tháng 11, đồng thời lắp đặt thêm 3 máy quẹt thẻ chấm công để thuận tiện hơn cho công nhân và sẽ họp bàn với đại diện Công đoàn về việc sử dụng phép năm 2019.Công ty TNHH Ny Hoa Việt còn cho biết vẫn trả lương đầy đủ cho công nhân vào ngày 17 tháng 11, là ngày công nhân tiến hành đình công.Mặc dù Công ty TNHH Ny Hoa Việt có thông báo như vừa nêu, nhưng gần 3.800 công nhân vẫn tiếp tục đình công vào ngày 19 tháng 11.Công ty TNHH Ny Hoa Việt là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên về may mặc xuất khẩu.RFA cũng nhắc rằng hồi trung tuần tháng 7 năm 2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố kết quả khảo sát cho thấy Việt Nam hiện có khoảng 10 triệu công nhân, trong đó có 26,5% phải chi tiêu tằn tiện và kham khổ cùng với 12,5% có thu nhập không đủ sống, phải làm thêm giờ.Số liệu thống kê không chính thức từ các tổ chức công đoàn độc lập ghi nhận có khoảng 300 cuộc đình công của công nhân diễn ra trong năm 2016, con số này tăng lên 314 trong năm 2017, và trong năm 2018 tình trạng công nhân đình công đòi quyền lợi vẫn xảy ra khắp nơi tại Việt Nam.