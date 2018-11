Lũ Quét, Thư Viện, Khám Bệnh, Giáo Viên...

Xuân NiệmNha Trang, Khánh Hòa... tai họa lớn.Bản tin VOA kể: Ít nhất 13 người chết và 4 người mất tích trong trận lở đất, lũ quét ở tỉnh Khánh Hòa, sáng hôm 18/11, theo hãng tin AP.Một người dân địa phương nói với VOA rằng đa phần nạn nhân là người nghèo, sống trong khu nhà tạm do nhà của họ đã bị chính quyền giải tỏa trước đó.Từ Nha Trang, ông Trần Nguyễn Thanh Nghiêm nói với VOA:“Đây là khu vực gần chân núi, người dân xây nhà tạm để ở, không phép. Trước đây những người này có đất nhưng đã bị giải tỏa, nên họ phải ra đây cất tạm để ở. Lần này thì mưa lớn, lượng nước nhiều, đè sập nhà, gây chết người.”Bản tin VnExpress kể chuyện thư viện: Hà Nội khánh thành thư viện đầu tiên mang tên Tô Hoài.Thư viện rộng 150 m2, với hàng trăm đầu sách thiếu nhi, nằm trong khuôn viên THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy.Báo Pháp Luật kể chuyện: Khi cựu học sinh khám bệnh cho thầy cô giáo cũ.Chiều ngày 17-11, trường THPT Lê Qúy Đôn, Q3, TP.SG đã phối hợp cùng các cựu học sinh hiện là bác sĩ, dược sĩ khám và phát thuốc miễn phí cho các thầy cô là giáo đã nghỉ hưu.Mỗi thầy cô đến đây sẽ được tư vấn sức khỏe với những bệnh thông thường của người lớn tuổi như răng miệng, tai mũi họng, khớp hay nội tiết. Sau đó, các nhà giáo sẽ được phát thuốc theo đơn mà các bác sĩ đã ghi.Báo Thanh Niên kể: Đại úy Lê Thành Tấn (CSGT Bình Định) cho rằng bản thân bị những người trên xe tải khiêu khích, tấn công trước nên chỉ chạy theo khống chế kẻ đã gây thương tích cho mình.Sáng 18.11, đại úy Lê Thành Tấn (công tác tại Trạm CSGT Tuy Phước, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định), người xuất hiện trong clip trên mạng xã hội bị cho là “đánh nhau với lái xe” đã trao đổi với báo chí về sự việc này...Xe tuần tra CSGT nhiều lần ra tín hiệu yêu cầu xe tải dừng lại nhưng tài xế vẫn không chấp hành. Đuổi theo được khoảng 4 km, khi đến địa bàn xã Mỹ Hiệp (H.Phù Mỹ), xe tuần tra của CSGT mới ép được xe tải vào lề đường...VOV kể: Giáo viên phải bỏ nghề, đi xuất khẩu lao động vì áp lực, lương thấp.-“Tôi đã từng bật khóc. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy áp lực của nghề giáo lớn đến thế".Đó là tâm sự của cô giáo Dương Thị Phương Thảo, giáo viên trường THCS Mạc Đĩnh Chi (Ba Đình, Hà Nội) tại hội thảo Áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên phổ thông hiện nay: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp”......một đồng nghiệp của cô, dạy môn Lịch sử, từng rất ao ước về nghề giáo, nhưng vì không thể bám trụ tại thủ đô với mức lương 4,1 triệu đồng sau 8 năm công tác nên đã phải đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.“Cô ấy là giáo viên từng đạt giải giáo viên giỏi cấp quận. Với mức lương ấy, cô ấy phải đi thuê nhà, nên làm sao trụ lại được”, giọng cô Thảo trầm xuống.Báo Người Lao Động kể: Công an Phú Quốc “hốt” 3 đối tượng từ miền Bắc vào cho vay nặng lãi.Đây là vụ cho vay nặng lãi đầu tiên trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc bị khởi tố.Ngày 18-11, Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công An huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi hoạt động trên địa bàn huyện đảo này.Báo Lao Động kể: Sự kiện Black Friday bắt đầu thu hút người tiêu dùng Việt Nam từ năm 2013 và sự kiện này càng ngày càng phát triển sau 5 năm. Dựa theo số liệu khảo sát thì 5 trên 10 người Việt sẽ tham gia vào sự kiện khuyến mại Black Friday (tăng 16% so với năm ngoái)....Theo Black Friday Global, năm 2018, số lượng người tham gia vào ngày Black Friday tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 44%. Ăn theo ngày Thứ sáu đen tối, nhiều trang thương mại điện tử, các cửa hàng đã bắt đầu tung ra các chương trình khuyến mại để kích cầu.Bản tin Zing kể: TP.SG sẽ thay thế 50% chung cư cũ xây trước năm 1975 và không chấp thuận chủ trương, công nhận chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới tại quận 1, quận 3...Theo kế hoạch, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện việc di dời các hộ dân sống ở trên và ven kênh rạch, tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn; nâng cấp các khu dân cư hiện hữu góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị; tiếp tục xây dựng, phát triển các khu đô thị mới, các khu dân cư đồng bộ, văn minh, hiện đại; đầu tư xây dựng, phát triển các dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu của thị trường về nhà ở...Báo Người Đưa Tin kể: Khai báo thuế sai, công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC) vừa bị cục Thuế Hải Dương truy thu hơn 19 tỷ đồng. Cộng với số tiền phạt do chậm nộp và phạt hành chính, công ty này phải nộp hơn 30 tỷ đồng.Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vừa thông báo nhận được quyết định của Cục thuế Hải Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2016, 2017.Theo đó, PPC bị phạt với tổng số tiền truy thu thuế phải nộp và các khoản xử lý hành chính theo quy định do chậm nộp là hơn 30,7 tỷ đồng (1330 USD).Báo VietTimes kể: Hà Nội muốn đầu tư 500 triệu USD làm Trường đua ngựa Sóc Sơn.Hà Nội bổ sung trong quy hoạch là Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa Sóc Sơn (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa)...Hoạt động phụ trợ của dự án sẽ góp phần lan tỏa các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác, dự tính thu hút khoảng 20.000 -25.000 lao động. Đồng thời sẽ tạo thu nhập cho khoảng 5.000 lao động trực tiếp.Bản tin VTC kể: Cảnh sát dẫn giải 100 nam nữ ở quán bar về trụ sở công an kiểm tra ma túy.Quá trình kiểm tra 2 quán bar ở quận Phú Nhuận, TP.SG, cảnh sát đã dẫn giải khoảng 100 nam nữ về trụ sở công an test ma túy.Rạng sáng 18/11, lực lượng liên ngành thuộc Công an TP.SG đã ập vào kiểm tra 2 tụ điểm kinh doanh dạng quán bar ở quận Phú Nhuận.Cụ thể đó là 2 tụ điểm tại đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11 và đường Nguyễn Đình Chính, phường 8.Bản tin TTXVN kể: Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh có nhiều tích cực, song điều tra năm 2017 cho thấy vẫn có 58% doanh nghiệp phải đi xin giấy phép kinh doanh có điều kiện và 42% cho biết là gặp khó khăn khi xin giấy phép....về thủ tục kinh doanh có nhiều tiến bộ, nhưng mới chỉ có 13% doanh nghiệp thực hiện trực tuyến. Điều này liên quan đến công tác số hóa Chính phủ, Chính phủ điện tử.