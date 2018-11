Dân Mỹ Tuổi Lao Động: Tự Sát gia Tăng 34%

WASHINGTON -- Tỷ lệ tự tử trong khối dân Mỹ trong tuổi lao động đã tăng 34% trong 16 năm đầu thế kỷ này, theo một bản phúc trình của chính phủ.Viện Phòng Chống Bệnh CDCP (Centers for Disease Control and Prevention) đưa ra bản phúc trình sau khi khảo sát hồ sơ 22,053 người trong lứa tuổi 16-64 đã tự sát trong các năm 2000-2016.Tỷ lệ tự sát cao nhất trong nam giới là trong các lĩnh vực nghề nghiệp xây dựng và trích xuất hầm mỏ, trong khi nữ giới là trong các ngành nghệ thuật, thiết kế, giải trí, thể thao và truyền thông, theo bản nghiên cứu về tự sát Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR).Nhóm 3 nghề nghiệp lớn tính trong nam giới tự sát nhiều nhất trong năm 2015 là xây dựng và trích xuất hầm mỏ; nghệ thuật, thiết kế, giải trí, thể thao và truyền thông; và ngành lắp ráp, bảo trì và sửa chữa.Trong nữ giới, tỷ lệ tự sát cao nhất là người làm trong các ngành: nghệ thuật, thiết kế, giải trí, thể thao và truyền thông; Dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ chăm sóc y tế.Khi tính chung cả nam và nữ, tỷ lệ tự sát thấp nhất trong năm 2015 là ngành Giáo Dục, Huấn Luyện và Thư Viện.Khuynh hướng tự sát cao cũng thấy trong giới công nhân nông nghiệp.Trong giới nông dân, trang trại, tỷ lệ tự sát là 44.9 người trên mỗi 100,000 công nhân.