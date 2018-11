Thế Hệ Trẻ 6-21 Tuổi Ở Mỹ: 6% Gốc Á, 14% Da Đen, 18% La Tinh

WASHINGTON, D.C. – Khi thế hệ Thiên Niên Kỷ già nhất bước vào tuổi 30s, một thế hệ mới của người Mỹ đang trở thành tâm điểm quan tâm. Do thay đổi về nhân khâu đáng kể, thế hệ ‘hậu Thiên Niên Kỷ’ đang đa dạng về màu da và chủng tộc trong đất nước này, khi phần lớn những người từ 6 đến 21 tuổi (52%) là da trắng không phải gốc Latinh, theo một phân tích mới về tài liệu của Phòng Thống Kê Dân Số của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew cho biết.Trong khi hầu hết còn học từ lớp mẫu giáo tới 12, thế hệ hậu Thiên Niên Kỷ già nhất đang ghi danh vào đại học ở tỉ lệ cao hơn nhiều thế hệ Thiên Niên Kỷ so với cùng tuổi tác. Trong số thế hệ hậu Thiên Niên Kỷ là những người không còn học trung học vào năm 2017, 59% đã ghi danh vào đại học – cao hơn tỉ lệ ghi danh với thế hệ Thiên Niên Kỷ tuổi từ 18 tới 20 (53%) và Thế Hệ X trong năm 1986 (44%).Cha mẹ của thế hệ hậu Thiên Niên Kỷ cũng có bằng cấp học lực cao hơn cha mẹ của thế hệ Thiên Niên Kỷ và những cha mẹ của các thế hệ trước đó. Hơn 4/10 thế hệ hậu Thiên Niên Kỷ (43%) sống với ít nhất một cha hay mẹ có bằng cử nhân hay cao hơn. 1/3 (32%) thế hệ Thiên Niên Kỷ trong năm 2002 có cha mẹ ở trình độ học vấn này.Dù thế hệ hậu Thiên Niên Kỷ đa phần là gốc La tinh và Châu Á so với các thế hệ trước, họ không nhiều, ở thời điểm này, là di dân. Khoảng 7% thế hệ hậu Thiên Niên Kỷ là người sinh ở ngoại quốc. Tuy nhiên, thế hệ hậu Thiên Niên Kỷ đa phần sinh tại Hoa Kỳ với ít nhất là cha hay mẹ sinh ở ngoại quốc (22%) so với thế hệ Thiên Niên Kỷ vào năm 2002 (15%).Gần một nửa thế hệ hậu Thiên Niên Kỷ là nhóm thiểu số màu da hay chủng tộc. ¼ là gốc Latinh, cao hơn nhiều tỉ lệ thế hệ Thiên Niên Kỷ là người gốc La Tinh trong năm 2002 (18%). Tỉ lệ thế hệ hậu Thiên Niên Kỷ da đen (14%) là gần tỉ lệ những người thế hệ Thiên Niên Kỷ là da đen ở cùng lứa tuổi (15%). Gốc Á Châu chiếm 6% thế hệ hậu Thiên Niên Kỷ, tăng nhẹ từ 4% thế hệ Thiên Niên Kỷ.