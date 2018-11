Hãng Mỹ Tốn 530 Tỉ/Năm Vì Công Nhân Nghỉ Bệnh

Sức khỏe công nhân nghèo làm các công ty Hoa Kỳ tốn 530 tỉ đô một năm từ mọi thứ từ việc mất năng suất vì công nhân vắng mặt và các điều kiện bệnh kinh niên tạo ra ‘hiệu suất suy giảm’ vì bồi thường cho các công nhân, theo một phân tích mới cho thấy.Sức khỏe công nhân nghèo là tốn “60 xu cho mỗi đô la mà các công ty chi cho các phúc lợi chăm sóc sức khỏe,” theo Viện Integrated Benefits Institute, là nhóm nghiên cứu sức khỏe làm việc với các công ty Mỹ cho biết trong một phúc trình của họ. Các công ty Hoa Kỳ chi 880 tỉ đô la cho các phúc lợi chăm sóc sức khỏe đối các công nhân và những người phụ thuộc theo họ.“Đặt nó vào bối cảnh rộng hơn, tốn kém của sức khỏe người nghèo đối với các công ty lớn hơn tổng số doanh thu của Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, eBay và Adobe cộng lại,” theo chủ tịch của Viện Integrated Benefits Institute là Thomas Parry cho biết trong một tuyên bố giới thiệu phúc trình.Sau đây là một số điều đáng để ý trong phúc trình liên quan đến số tiền tổn thất:- $178 tỉ đô la tiền lương và các phúc lợi vì công nhân nghỉ bất ngờ do bệnh, bồi thương công nhân và tài trợ của liên bang cho gia đình và y tế.- $198 tỉ đô la chi phí do hiệu suất suy giảm do bệnh kinh niên.- $48 tỉ đô la chi phí y tế và thuốc men liên quan đền bồi thường cho công nhân, trị liệu y tế theo nhóm công nhân và trị liệu thuốc men y tế cho nhóm công nhân.- $25 tỉ đô la chi cho tiền đền bù công nhân và các chi phí khác do nghỉ làm vì bệnh, giảm hiệu năng sản xuất.- $82 tỉ đôla cho tổn thất cơ hội vì nghỉ làm tạo ra thất thu, tốn tiền thuê người làm thế, và tiền trả làm thêm giờ.