Ngư Dân Mỹ Kiện 30 Hãng Dầu Vì Làm Khí Hậu Biến Đổi

Đối với thế hệ thứ 4 ngư dân John Beardon, việc hâm nóng nước biển Thái Bình Dươn bên ngoài khơi California có nghĩa là làm hại loài cua, rút ngắn mùa đánh cá và làm suy giảm sinh kế đánh bắt cua của một thuyền trưởng.Hôm Thứ Tư, đại diện các hội đoàn đánh bắt cua California như Beardon đã nạp hồ sơ kiện chống lại 30 công ty dầu hóa thạch để tìm phán quyết của tòa buộc những công ty này trả cho sự thiệt hại do hâm nóng toàn cầu gây ra cho ngư nghiệp California. Hồ sơ kiện yêu cầu hãng dầu lấy lợi tức đền bù cho những thay đổi sẽ được cần tới để duy trì kỹ nghệ đánh cá trong tương lai.“Chúng tôi thật không thể sống bằng nghề bắt cua được nữa,” theo Beardon, người chứng kiến thu nhập mà ông có thể làm ra với chiếc tàu bắt cua cao 35 feet có tên Stormy II, bị cắt giảm một nửa trong những năm gần đây bởi vì nhiều ảnh hưởng của hâm nóng đại dương. “Tôi thấy kỹ nghệ mà tạo ra điều này thì nên gánh trách nhiệm cho việc đó.”Hồ sơ kiện, nạp tại tòa thượng thẩm tiểu bang California bởi Liên Hiệp Pacific Coast Federation of Fischermen’s Associations, là hành động pháp lý đầu tiên bởi nhóm kỹ nghệ tư nhân để buộc các công ty khai thác dầu chịu trách nhiệm mất mất lớn lao do hâm nóng toàn cầu. Họ tìm những thiệt hại không cụ thể từ các bị cáo như Chevron, ExxonMobil và BP. Hồ sơ kiện cũng nêu tên 27 công ty khai thác dầu hỏa khác.Vụ kiện theo sau hàng loạt hành động pháp lý được lập hồ sơ trong vòng 18 tháng qua bởi các cơ quan chính phủ, gồm các thành phố New York và San Francisco và tiểu bang Rhode Island, cho rằng kỹ nghệ dầu hỏa được biết từ lâu về những ảnh hưởng tai hại mà các sản phẩm của họ gây ra cho khí hậu nhưng đã được làm rất ít để ngưng việc đó.