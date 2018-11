Vĩnh Long Xin Cứu Khoai Lang TQ Ngừng Mua, Giá Sụt Bi Đát

SAIGON -- Tỉnh Vĩnh Long phải cầu cứu...Báo Thương Hiệu & Pháp Luật ghi nhận rằng hơn một tháng nay, bà con nông dân và các chủ vựa ở “vương quốc khoai lang” Bình Tân lao đao vì giá rớt thảm hại do Trung Quốc ngừng mua.Theo báo Người lao động, nhiều chủ cơ sở thu mua khoai lang ở huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) cho hay, tình hình tiêu thụ khoai lang hiện đang gặp khó do không xuất được qua Trung Quốc. Lý do là vì khoai lang hiện không có tên trong danh mục các nông sản hàng hóa được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này. "Năm trước, tính cả huyện Bình Tân và thị xã Bình Minh có thể xuất đi 60 – 70 xe container/ngày, nhưng hiện nay một ngày chỉ xuất được khoảng 5 xe container. Do đó, khoai lang còn ứ đọng trong dân và doanh nghiệp rất nhiều", ông Sơn Văn Luận, Chủ tịch HĐQT HTX Thanh Ngọc, cho biết.Bản tin ghi rằng, cũng theo ông Luận, để giải quyết tình trạng khó khăn trước mắt, nhiều doanh nghiệp phải chọn cách xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Tuy nhiên, biện pháp này tốn kém rất nhiều vì phát sinh nhiều khoản chi phí. Hơn nữa, khi đến biên giới rất dễ bị ùn ứ tại đây. "Một container nếu xuất theo đường chính ngạch chỉ hơn 200 triệu đồng, nhưng khi đi theo đường tiểu ngạch có thể tăng lên hơn 300 triệu đồng/xe. Vì vậy, giá nông sản khi nông dân bán phải rớt, nếu doanh nghiệp mua cao thì xuất không có lời", ông Luận thông tin.Thê thảm là, sụt giá nhưng vẫn phải trồng tiếp.Báo Thương Hiệu & Pháp Luật ghi nhận: Khoai lang rớt giá do không xuất khẩu được nên các cơ sở cũng chỉ thu mua cầm chừng. Thế nhưng, theo ghi nhận thì tại các ruộng khoai đã thu hoạch, bà con vẫn đang làm đất để tiếp tục trồng vụ mới.Một người dân ở xã Trung Thành, huyện Bình Tân, chia sẻ rằng khoai rớt giá thì chấp nhận bởi người dân đã xác định từ lâu trồng khoai mang yếu tố "hên xui". Nếu hên thì bán có giá, còn không thì chấp nhận chịu lỗ. Cũng theo bà con, dù hiện nay giá khoai đang rớt, nông dân trồng không có lời nhưng vụ sau sẽ tiếp tục trồng khoai vì hiệu quả kinh tế của khoai cao hơn nhiều lần so với trồng lúa.Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn, đến nay, diện tích khoai của Vĩnh Long dao động từ 10.000-14.500 héc ta; năng suất bình quân đạt 25-30 tấn/héc ta; sản lượng từ 300.000-400.000 tấn/năm. Thị trường tiêu thụ khoai lang của tỉnh chủ yếu là Trung Quốc, đi theo đường xuất khẩu tiểu ngạch.Bản tin cũng ghi lời Ông Sơn Văn Luận, Giám đốc Hợp tác xã khoai lang Tân Thành lo lắng: “Không biết đến bao giờ giá khoai tăng trở lại vì phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Đến tháng 11 rồi mà vẫn chưa thấy tín hiệu khả quan. Chúng tôi đang mong sự hỗ trợ từ Nhà nước, và nếu được thì xin giải cứu để giảm khó khăn cho người trồng.”