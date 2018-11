Sai Phạm Thuế: Gần 100% Hãng

(Xem: 60)

SAIGON -- Tỉnh Vĩnh Long phải cầu cứu... Báo Thương Hiệu & Pháp Luật ghi nhận rằng hơn một tháng nay, bà con nông dân và các chủ vựa ở “vương quốc khoai lang” Bình Tân lao đao vì giá rớt thảm hại do Trung Quốc ngừng mua. Theo báo Người lao động, nhiều chủ cơ sở thu mua khoai lang ở huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) cho hay, tình hình tiêu thụ khoai lang hiện đang gặp khó do không xuất được qua Trung Quốc. Lý do là vì khoai lang hiện không có tên trong danh mục các nông sản hàng hóa được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này.